前美國氣候特使籲美國 盡可能透過中國的觀點來看問題

氣候問題成中美緊張關係的緩和地帶。前任美國氣候變化問題特使托德·斯特恩（Todd Stern）日前受訪時稱，中美就氣候變化再次進行有效合作至關重要，但恢復合作絕非易事。他認為，美國應盡可能地透過中國的觀點來看問題，這對氣候問題肯定會更好，對整體關係也會更有幫助。

斯特恩：合作非易事 但終會有方法

斯特恩於2009年至2016年間擔任美國國務院氣候變化特使，是時任美國總統奧巴馬的首席氣候談判代表，在《巴黎協定》的談判和之前為之鋪墊的7年中，他領導了美國所有的雙邊和多邊氣候談判。

在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）之前，斯特恩接受內媒「澎湃新聞」專訪時表示，在氣候變化問題上，中美再次進行有效合作將是至關重要的。考慮到兩國對氣候變化的影響，以及兩國的影響力和榜樣的力量，倘若中美不合作，就根本無法遏制全球氣候變化。然而，鑒於中美整體關係惡化和氣候挑戰的不斷變化，恢復氣候合作絕非易事。

但他也稱，雖然中美合作從來不是一件容易的事，但隨著時間推移，雙方逐漸明白，最終會找到達成一致的辦法。

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對於本屆美國政府與中國在氣候問題上的合作，他首先指出，中美都應看到，氣候變化的討論應在一個更廣泛的背景下。「美中關係的大背景和整個美中關係總是存在困難的，奧巴馬政府的時候是如此，現在更是如此，我認為任何一方都會同意這一點。」

他認為，倘若兩國只用自己的方式來處理氣候變化問題，認為只要我們在其他無法合作的方面存在困難，就不能在氣候變化問題上建立合作。

而他要反過來說，為了中國和美國的利益。在與中國合作的過程中，美國應該總是盡可能地透過中國的觀點來看問題，因為當美國與任何其他國家合作，可以取得進展的方式便是嘗試理解他們的出發點。這對氣候問題肯定會更好，對整體關係也會更有幫助。

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責任編輯：尹航

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