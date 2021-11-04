【中美角力】彭博：中國又有光伏企業被美國海關扣留產品

世界第一大光伏面板製造商，隆基綠能科技股份成為最新一家被美國海關扣留產品的中國光伏企業。昨日（3日），有消息稱，隆基股份產品在美國邊境被扣留，隨後公司也回應稱，「正在核實情況。」這也是美國就新疆人權問題向中國實施打壓的措施一部分。

中國外交部發言人趙立堅早前回應稱，「所謂『新疆維吾爾人遭受壓迫和強迫勞動』是徹頭徹尾的謊言。」他強調，「所謂新疆人權問題是赤裸裸的政治陰謀，其真實意圖是破壞新疆穩定，阻撓中國發展。」

隆基：暫未對公司造成重大不利影響

據彭博社報道，隆基股份在上海證交所發布公告，自10月28日至11月3日，美國海關依據暫扣令（WRO）對公司出口到美國的共計40.31MW組件產品進行了扣留。目前公司對美國市場的發貨仍在正常進行，暫未對公司的經營造成重大不利影響。

該消息意味著隆基股份也加入了包括晶科能源，阿特斯陽光電力和天合光能在內的光伏產品製造商名單上，這些公司都與合盛矽業有所往來，最近幾個月相繼被扣留光伏模組產品。總部位於新疆的合盛矽業生產用於光伏面板製造過程的冶金級矽等產品。

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業界人士：美國是以『強迫勞動』的幌子給中國企業找麻煩

據內媒界面新聞報道，至於美國方面扣留隆基股份產品的原因，北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，據其與業內相關人士溝通後了解，「國內光伏企業的產品原料——矽料，主要來自新疆最大的矽料企業合盛矽業，美國以相關產品的原料存在所謂『強製勞動』的嫌疑為幌子，對隆基等企業的產品進行扣留。為此，光伏企業需要提交相關產品原材料的采購合同、供應鏈各環節的細節材料等，證明產品不存在來自新疆的原材料，美國相關部門核實無誤後就會放行。」

▲ 中國又有光伏企業被美扣留產品

拜登政府從6月開始禁止由合盛矽業生產的二氧化矽產品進口。美國的措施旨在應對有關新疆涉嫌侵犯人權的指控，人權團體及一組聯合國專家稱維吾爾族和其他少數民族被迫在那裡違背自己的意願工作。

多晶矽是光伏面板的主要材料，全球近一半的多晶矽供應在新疆生產。羅仕證券周二評論說，任何產品的扣留都將推高美國光伏面板的成本和需求。

責任編輯：李冰琪

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