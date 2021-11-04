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華為組建五大軍團 任正非籲為國捨命：和平是打出來的

國情動向 12:04 2021/11/04

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華為官方網站「心聲社區」昨晚（3日）發佈「沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會」的視頻，視頻中華為創始人任正非為華為集團的五大軍團300餘名員工壯行，任正非帶領員工高喊愛國口號，呼籲員工為國捨命。

根據視頻介紹，10月29日，華為公司在松山湖園區舉行軍團組建成立大會，任正非和其他華為高層為來自煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團的300餘名將士壯行。各軍團集結完畢，接受公司領導的授旗，整裝待發，在公司發展的關鍵時期，擔負起衝鋒突圍的重任。

任正非致詞時表示：「我認為，和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。」

他還呼籲員工：「我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」

視頻中各軍團發言人紛紛表示「沒有退路就是勝利之路」、「不破樓蘭終不還」，在授旗儀式上，各軍團紛紛在台上高喊「華為，必勝、必勝、必勝！」的口號。儀式最後，300多名員工還在任正非帶領下，高唱愛國歌曲「畢業歌」：「巨浪，巨浪，不斷地增長！同學們！同學們！快拿出力量，擔負起天下的興亡！」

據內地《南方都市報》，華為10月中旬內部發文，正式成立了海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團四大業務軍團。加上今年4月成立的煤礦軍團，華為已先後成立了五大「軍團組織」。

【華為風暴】受美制裁重創 華為銷售收入連續第四季下滑

【中美角力】美參議院通過《安全設備法》 阻華為等向美出售設備

責任編輯：袁瑋婧

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