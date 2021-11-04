奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命

珍珠奶茶等茶飲店開到成行成市，年輕人對奶茶的需求也越來越大，甚至有人笑言「靠奶茶續命」。然而過度飲用奶茶，或會對身體造成危害。近日，廣東深圳一名男子幾乎每天「奶茶當水喝」，更曾試過一天喝10杯，結果導致顱內靜脈血管出現栓塞，險些喪命。

據深圳廣播電影電視集團都市頻道《第一現場》報導，深圳的王先生原來是一名「重度奶茶愛好者」。他的家人表示，王先生平時工作壓力大又不愛喝水，「他長期以來都是把奶茶和可樂當水喝，都是在旁邊隨手拿了喝，幾乎沒喝過白開水，經常提醒也沒當回事。」

王先生在病發前幾天，就頻繁出現頭痛、視力模糊、精神不佳等情況；近半年來，還有明顯記憶力下降、容易疲倦的狀況，但他未有理會。直到有一天，他再出現突發頭痛、四肢抽搐、昏迷等症狀，家人才緊急把它送往寶安區石岩人民醫院治療。

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醫生檢查發現，王先生顱內有近15厘米的靜脈血管出現栓塞，其顱內壓最高值達到300多，超過正常最高值的50%。隨後便立即為王先生安排手術，把靜脈血栓取出來。而王先生也在手術後第二天甦醒，不適症狀也有所緩解；但仍需住院19天，身體狀況才恢復穩定，後續也要接受長達半年的藥物治療才能恢復健康。

醫生指出，顱內靜脈竇血栓是由多種病因引起腦靜脈回流受阻、腦脊液吸收障礙為特徵的特殊類型腦血管疾病，佔腦血管病的 0.5%~1.0%。醫生推斷王先生發病的原因，或與其生活習慣息息相關。由於王先生工作壓力大，經常需要加班；同時運動較少，身材較胖，再加上自律性不足，長期大量飲用奶茶、可樂卻不喝水，造成血液黏稠度增加，腦內逐漸形成顱內靜脈竇血栓。

醫生表示，奶茶因為含有較高的糖份和脂質，會使血液變濃稠，造成血液流速變得更慢，短期內大量攝入容易引發血栓，呼籲民眾應適量飲用並保持運動習慣。

責任編輯：易燕丹

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