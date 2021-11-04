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內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應

社會熱點 15:41 2021/11/04

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商務部近日發佈通知指鼓勵家庭儲備生活必需品，引發內地多地出現搶購情況。農業農村部在今天（4日）舉行的新聞發布會上回應指，國家糧食是產量豐、庫存足，即使在去年新冠疫情最嚴重的時候，糧食的供應也是穩定充足的，「可以說想啥時候買就啥時候買，想買啥就能買到啥」，保供穩價的基礎十分牢固。

據中新社報道，農業部表示，據國家統計局公布，今年夏糧增產59.3億斤，早稻增產14.5億斤。目前，全國秋糧收獲已過九成，今年的糧食產量將創歷史新高，連續7年穩定在1.3萬億斤以上。連年豐收，庫存充裕，供給完全沒有問題。

內地菜價瘋漲貴過肉 部分突破10元一斤 或推升CPI

【中國經濟】第三季GDP下周出爐 限電衝擊下能否「保5」？

關於早前內地多地出現的菜價上漲現象，農業部回應，根據調度分析和各地反映，造成近期菜價上漲有多方面原因：

一是災害性天氣導致上市量有所減少。9月以來北方地區遭遇多年不遇的秋汛和洪澇災害和持續低溫，造成蔬菜受災。

二是農資價格上漲增加生產成本。

三是運輸流通成本明顯增加。

四是一些北方設施蔬菜主產省份電力供應不足，也影響了蔬菜集約化育苗和工廠化生產。

五是個別地區新冠肺炎疫情點狀散發，增加了產銷銜接難度。

農業農村部市場與信息化司司長唐珂指，全年及當前包括往後「兩節」期間，全國蔬菜生產總體是正常的，災害影響是局部性、階段性的，影響的只是部分品種。除菠菜、油菜、生菜、芹菜等葉菜類因災略有減產外，其他主要品種面積和產量都略有增加。供應總量充足，消費者不用擔心。

接下來，農業農村部將堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，毫不放松抓好蔬菜生產，切實保障今冬明春特別是元旦、春節和冬奧會期間的蔬菜供應。

責任編輯：李冰琪

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