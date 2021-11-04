落實貿易協議？中石化與美企簽20年期LNG進口大單

據新華社報導，中國石化4日與美國維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）共同簽署為期20年、每年400萬噸的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。中國此前曾承諾，根據中美第一階段貿易協議，會從美國購買更多能源。

新華社指出，這是迄今為止，中美雙方簽訂的規模最大的LNG長約協議。維吉液化天然氣公司將通過其位於路易斯安那州的普拉克明斯郡的項目，向中國石化供應LNG長約資源。

此外，中國石化旗下的聯合石化還將從維吉液化天然氣公司Calcasieu Pass項目購買總計380萬噸的LNG資源。

中國推進「雙碳」目標 減少煤炭消耗

中國石化總裁馬永生表示，此次與維吉公司簽署一攬子LNG購銷協議，體現了兩家公司助力全球能源轉型的高度共識，對於推進「雙碳」目標實現具有重大意義。

報道稱，維吉液化天然氣公司首席執行官邁克·薩貝爾表示，維吉公司很高興與中國石化合作，這一合作有利於為中國提供低成本、可靠和安全的清潔能源，助力中國的能源轉型。

事實上，《華爾街日報》早前報道，目前中國從美國購買的天然氣規模超過以往任何時期。報道指出，中國大量從美國購買天然氣的原因主要有兩個方面，一方面是推動能源價格飈升的全球能源短缺所致，另一方面，也是中國通過減少煤炭的消耗，來降低碳排放舉措的結果。

根據中美於2020年1月15日簽署的貿易協議，中國承諾在2020年至2021年間，進口總額達2,000億美元的美國商品與服務。其中近500億為農產品，其餘還包括能源、製造業產品等。

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責任編輯：蒯宇澄

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