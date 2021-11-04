【進博會】習近平：中國將增設進口貿易促進創新示範區

第四屆進博會今日（4日）在上海開幕，中共總書記習近平發表視像主旨演講稱，他指，中國將與世界共享市場機遇，增設進口貿易促進創新示範區、加快建設國際消費中心城市。他強調，中國將堅定不移推動高水平開放，將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。

習近平指，他 在第三屆進博會上宣布的擴大開放舉措基本落實，中國克服新冠疫情影響，推動對外貿易創新發展，是去年全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體，推動世界經濟復甦作出重要貢獻。 在 經濟全球化遭遇逆流的當前 ，他強調要把握發展大勢，支持世界各國擴大開放，反對單邊主義、保護主義。

他強調，中國擴大高水平開放、與世界分享發展機遇、與推動經濟全球化朝著更加開放、包容、共贏方向發展的決心不會變。

習近平在講話中提出「四個堅定不移」：

第一，中國將堅定不移維護真正的多邊主義。以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，是國際貿易的基石。中國支持世界貿易組織改革朝著正確方向發展，支持多邊貿易體制包容性發展，支持發展中成員合法權益。 中國將以積極開放態度參與數字經濟、貿易和環境、產業補貼、國有企業等議題談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位，維護全球產業鏈、供應鏈穩定。 第二，中國將堅定不移同世界共享市場機遇。中國將更加註重擴大進口，促進貿易平衡發展，增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單，推進邊民互市貿易進口商品落地加工，增加自周邊國家進口。中國將推進內外貿一體化，加快建設國際消費中心城市，發展「絲路電商」，構建現代物流體系，提升跨境物流能力。 第三，中國將堅定不移推動高水平開放。中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，出台自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單。中國將深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、《數字經濟夥伴關係協定》。 第四，中國將堅定不移維護世界共同利益。中國將積極參與聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、上海合作組織等機制合作，推動加強貿易和投資、數字經濟、綠色低碳等領域議題探討，支持疫苗等關鍵醫療物資在全球範圍內公平分配和貿易暢通，推動高質量共建「一帶一路」。中國將積極參與應對氣候變化、維護全球糧食安全和能源安全，在南南合作框架內繼續向其他發展中國家提供更多援助。

在講話的結尾，習近平強調，「孤舉者難起，眾行者易趨。」新冠疫情陰霾未散，世界經濟復甦前路坎坷， 中國願與各國一道，共建開放型世界經濟。

責任編輯：陳建錫