【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前

在持續收緊的調控下，內地樓市傳統旺季金九銀十以失色落幕。10月份，深圳、佛山、北京、杭州等13城二手房成交量按月降26.9%，按年跌42.8%，意味著從2015年以來的二手房市場的上升行情宣告結束。與之相反，10月新房市場稍顯活力，其中一線城市成交規模出現小幅回升。

杭州二手房市場下跌明顯 年內成交量7連降

據內媒「每日經濟新聞」報道，易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手房成交量約為3.6萬套，按月降26.9%，按年大幅下降42.8%；同時，1至10月成交量按年增速年內首次轉負至-2.1%。截至10月底，13個重點城市二手房成交總量已基本回落至2014年10月的水平，這也意味著自2015年以來的二手樓市上升大行情宣告結束。

據中指研究院統計，深圳二手商品住宅成交套數、成交面積持續大幅下降，按月降幅均在40%以上，按年降幅均在80%以上，價格按月跌0.35%，跌幅較上月擴大0.09個百分點；北京二手房成交套數按月降26%，按年下降15%，價格按月微漲0.32%，已連續3個月漲幅收窄。

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在本輪樓市降溫過程中，杭州二手房市場下跌最為明顯，10月僅成交2,554套。而在今年3月，杭州二手房成交量一度創下11,534套的年內高點，此後出現「7連降」。不到一年時間，杭州二手住宅成交量就從高位縮水近八成，降至近10年最低值附近。

值得一提是，內地房地產稅試點政策啟動，市場多預測杭州將率先實施。

分析指穩樓市措施增多 料市場趨穩

中指研究院浙江分院常務副總高院生指出，杭州二手房成交大跌主要是「政策+市場」雙重作用的結果，杭州房地產市場整體趨冷，土拍和新房市場表現均不佳。土地市場方面流拍情況嚴重，溢價率持續走低；新房市場近幾月成交規模也持續下降，部分郊區區域出現打折促銷等價格優惠情況，市場的預期正在轉變，購房者信心受到影響，也影響到二手房市場的成交。

與二手房市場大跌相比，10月新房市場表現稍顯活力，其中一線城市成交規模出現小幅回升。

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北京10月新房成交規模按月增5%，均價按月漲0.36%，漲幅較上月擴大0.17個百分點，按年漲2.36%。上海則在10月新房供應集中放量，共有30個項目開盤，供應套數按月大幅上升帶動成交量回升。而深圳同樣在新上市項目帶動下，新房成交套數、成交面積按月增幅均在30%以上；廣州則按年、按月均現回落，成交僅5,000套左右。

貝殼研究院高級分析師潘浩指，前期由於部分城市市場過熱產生的投資心態和剛需提前入場影響正在被消化。目前城市地產調控類政策基本不再新增，維穩態度和措施逐步增多，預期在消化前期高基數影響後，市場將回歸穩定。

責任編輯：尹航

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