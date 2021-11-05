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中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）

國情動向 16:10 2021/11/05

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美國總統拜登與中國國家主席習近平擬年底前視像會談，美國媒體近日引述消息人士稱，兩國或通過這場虛擬峰會，宣布有關重開領事館、放寬簽證限制的協議。

16：10 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌今日表示，注意到美國媒體有關的猜測性報道，指目前沒有可以提供的消息。

他強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞中美關係，中方已經做出正當必要的反應。希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係儘早重回穩定發展的正確軌道。

資料圖片

美國政治新聞網站Politico周四（4日）報道，中美緊張局勢持續升級後，這場視像峰會為重啟雙邊關係提供最大的機會。

報道預計這次會議不會取得重大突破，但消息人士透露，可能會宣布重新開放領事館、放寬簽證限制的協議。

在美國前任總統特朗普上台後，中美關係惡化，去年中兩國更互相關停總領事館。此外，美國收緊中國赴美簽證，而拜登上任後，有中國媒體報道，多名中國理工科研究生申請美國簽證時被拒簽，亦有留學生入境美國時遭遣返。

中國駐美大使秦剛9月曾表示，去年7月，美方突然單方面要求中方關閉駐休斯敦總領館，違反中美領事條約有關規定以及國際法和國際關係基本準則，對中美關係造成嚴重破壞。中方不得不對等反制，關閉了美國駐成都總領館。他指出，解鈴還需繫鈴人，這問題是美方單方面挑起，要解決也需美方首先採取行動。

【中美角力】蓬佩奧：休斯頓中國領館是「間諜巢穴」（有片）

【中美角力】中國下令關閉美國駐成都領館 揭背後戰略意義

【中美角力】駐洛杉磯總領館：多名中國留學生入美 遭盤問恐嚇

美國政府高級官員上月在中美高層蘇黎世會面後透露，中美原則上同意，拜登和習近平年底前舉行視像會議。宮國安顧問蘇利文上月底證實，拜登與習近平將在年底前安排雙邊視像會談，但他並未透露日程。

責任編輯：林佩怡

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