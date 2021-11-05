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【內地疫情】新增68本土確診 鄭州一度假區成播疫黑點

社會熱點 11:17 2021/11/05

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內地新冠肺炎確診數字稍為回落，昨日新增78宗確診，是時隔兩天後回落到雙位數，本土病例佔68宗。10月末以來，河南鄭州和周口，以及江西上饒相繼出現本土疫情。經內媒梳理官方公布的病例軌迹，兩省三地共有4名確診者曾同日到訪鄭州一個度假區，相關傳播鏈已蔓延至三省五地，關聯病例至少有31宗。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為，黑龍江28宗、河北10宗、遼寧8宗，河南及甘肅各5宗，寧夏4宗，內蒙古、江西、四川各2宗，貴州和雲南各1宗。自上月17日西安報告2宗確診病例以來，這輪本土疫情至今累計786宗本土確診，涉及20個省份。累計確診病例最多的是黑龍江（217例），其次為內蒙古（181例）、甘肅（134例）。

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內地傳媒引述疫情通報稱，截至周四（4日）下午6時，河南鄭州共報告7宗確診和7宗無症狀感染，周口報告1宗確診；同日凌晨零時，江西上饒累計報告6宗確診和14宗無症狀感染。衛健委的流調信息顯示，上述病例中至少4人曾在同一天（10月20日）到過鄭州新密市銀基冰雪世界，當中還包括一名七歲小學生，及上饒景區的工作人員。

隨後，該小學生的5名同學及一名學生家長確診；19名確診者被列為上饒涉疫工作人員的密切接觸者或次密接者。此外，浙江杭州和江西九江分別通報1宗與上饒病例相關聯的感染病例。由此可見，銀基冰雪世界或為河南、江西及浙江疫情的傳播關鍵點，相關傳播鏈至少關聯陽性確診者達31人。

疫情爆發後，銀基冰雪世界度假區自10月31日起連續多日發布公告，指樂園酒店等景點當日起暫停面客；11月1日起開始閉園，開園時間另行通知。鄭州市疫情防控指揮部昨日通報，樂園所有工作人員完成第2次核酸檢測，結果均為陰性。

責任編輯：易燕丹

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