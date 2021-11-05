【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話

中美軍事角力升級，美國國防部日前發表中國軍力年度評估報告，指中國到2030年可能擁有1,000枚核彈頭。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周四表示，尋求與中國就軍控問題接觸，並呼籲對話。

普賴斯指出，擁有核武的國家有責任謹慎行事，因應核武計劃發展，美國在軍備控制方面尋求與中國接觸，呼籲對話；美國準備好及願意展開對話，亦已向中國表明有關意願。

▲ 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）

他又表示，美俄的戰略穩定對話具建設性和有益，希望與中國進行軍備控制對話。

美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲

美國國防部周三公布上述報告後，中國外交部發言人汪文斌昨批評，這份報告罔顧事實、充滿偏見，炒作「中國核威脅論」，指美國才是全球最大的核威脅來源。根據有關國際智庫數據，截至2021年初，美國實際擁有5550枚核彈頭。

中方敦促美方切實承擔起核裁軍特殊優先責任，大幅、實質削減核武庫。又強調中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，積極主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，並一直將核力量規模限制在國家安全所需的最低水平。中國恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的政策。

中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感

責任編輯：林佩怡

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