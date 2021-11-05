美參議員提《台灣威懾法》 每年撥20億美元助台強化自衛能力

繼《武裝台灣法案》後，美國參議員又提出《台灣威懾法》（Taiwan Deterrence Act），尋求每年撥款20億美元外國軍事融資，以強化台灣抵禦中國大陸的壓力。這是3天來美國參議員第2項類似提案。

路透社：共和黨人就對台關係向拜登施壓

《台灣威懾法》要求：

在台灣有相對應的國防支出並在台北與華府同意規劃長期發展下，在2023至2032財政年度由國務院提供20億美元「外國軍事融資」

修訂《武器出口管制法》，以便更容易把武器轉讓給台灣

法案生效180天內，國務卿與國防部長須向國會相關委員會遞交年度報告，說明台灣促進自我防衛能力的評估

這項法案由參議院外委會共和黨首席議員里施（Jim Risch）和另外5名共和黨議員聯合提出。路透社指，該法案增加了國會對民主黨總統拜登的壓力，要求其採取更大膽的行動加強美台關係。

此外，這項法案也是繼參院軍委會參議員霍利（Josh Hawley）2日提出《武裝台灣法案》（Arm Taiwan Act of 2021）後，美國參議員3天內提出的第2項類似法案。

《武裝台灣法案》主要是為台灣安全援助計劃於2023至2027財政年度每年提撥30億美元預算給國防部規劃建立的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），以加速台灣部署需要的不對稱防衛能力。

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在北京，外交部曾表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

責任編輯：尹航

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