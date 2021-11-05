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發改委：全國電廠存煤達到常年正常水平

經濟脈搏 11:55 2021/11/05

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內地多地早前出現限電拉閘的情況，國家發改委昨日晚（4日）稱全國電廠存煤達到常年正常水平。

發改委官方微信公眾號發文表示，據監測全國電廠於周三（3日）存煤達到1.12億噸，可用天數達到20日，達到常年正常水平。

具體來講，其中，東北三省統調電廠存煤可用32天，「兩湖一江」存煤可用25天，廣東、廣西、貴州、雲南等省份存煤可用天數均在20天以上。近一時期，隨著煤炭增產增供持續推進，煤炭安全先進產能加快釋放，11月以來，煤炭產量延續高位水平。

全國煤炭每日產量再次突破1170萬噸，隨著煤礦月初計劃性檢修陸續結束，產量將會再增加，預料電廠供煤，將持續大於耗煤，存煤提升將進一步加快。

【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高

【多地限電】國家能源局：9月全社會用電量持續增長 按年增6.8%

發改委另篇新聞稿則顯示，11月3日，秦皇島港存煤突破510萬噸，超過去年同期水平，達到今年以來高位。隨著煤炭產量持續增加，秦皇島港場存穩步提升，特別是10月底大秦線檢修結束後，電煤鐵路裝車連創歷史同期新高，港口調入量明顯增加。

發改委稱，作為重要的煤炭中轉基地和市場風向標，持續增加的存煤為保障下遊需求提供了有力支撐，也反映了煤炭供需形勢明顯好轉。

國務院副總理韓正周二表示，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用，要盡快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組實現常態化運行。

責任編輯：李冰琪

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