內地一線城市房貸放款速度提升 專家：政策「暖風」頻吹

有跡象顯示，近期一線城市二手房放貸速度出現提升勢頭。據內媒《中國證券報》，北上廣深多個銀行貸款週期略有縮短，更有個別支行表示額度充足，隨時可以放款。報道引述業內人士看法稱，一方面是政策「暖風」頻吹，另一方面則是下半年熱點城市二手房交易降溫，導致房貸需求變少。

《中國證券報》引述深圳某國有行支行個貸經理表示，「二手房（貸款）現在就有額度，只要材料齊全，審核通過後，幾天就能放款」。北京某股份行的信貸部門則稱：「11月有放款額度，只要符合要求，單筆貸款沒有限額，基本都能滿足需求，最快月內就能放款，不過到12月就不好說了。」 滬上某股份行分行相關人士稱，現在該行二手房首套房放貸時間大概需要3-4個月，相比七八月時確實有提速，額度方面「稍微好一點，但也不多」，「我們目前放出的差不多是八月九月，甚至是更早六七月做的貸款，當下房貸放款並沒有完全開放，房貸額度還是處於控制之中。」

一大型房產中介上海工作人員表示：「目前上海二手房商貸速度快了一點，之前放款可能需要4-6個月，現在減少了一半時間，但不是每家銀行都如此，有的銀行還是很慢。」該報道也指出，部分依然存在房貸額度緊張、客戶排隊等待的情況，從整體調研情況看，各地銀行放貸依然審慎，房住不炒的大方向並沒有改變。

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官方頻釋維穩信號

近來，央行、銀保監會多次發聲表示將「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。人民銀行、銀保監會已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

報道引述上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，從供給端來看，目前銀行還是應該在保證房住不炒的調控下，對居民合理的剛需以及開發商開發過程中的合理需求予以滿足。政策的調控需要更加精準地構建一個長效機制，來保障房地產市場長期平穩健康發展。從需求端來看，因為上半年居民購房熱情很高，貸款需求較大，近期隨著政策的調控以及對市場的預期逐漸趨於理性，貸款的需求和年初相比有所回落。基於供求雙方的變化，各地貸款放款速度有一定提升。

今年以來購房者等待放款的周期普遍長達4-6個月，報道引述東吳證券分析師馬祥雲分析，預計四季度住房按揭貸款增速回升，核心邏輯是監管強調滿足購房者合理需求，預計此前積壓的按揭貸款會加速投放。

責任編輯：袁瑋婧

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