立陶宛副外長稱立中關係給歐洲敲響警鐘 官媒：大放厥詞

立陶宛外交部副部長普蘭克維丘斯當地時間3日在華盛頓一場安全論壇稱，中國對待立陶宛的方式為歐洲敲響警鐘，呼籲歐盟與中國打交道時要團結一致。內地官媒《環球時報》發文斥立陶宛政客又在對華關係上大放厥詞。

今年8月台灣宣布駐維爾紐斯代表處將改稱駐立陶宛台灣代表處後，中國要求立陶宛召回駐北京大使。兩國交惡亦影響雙邊貿易，危及立陶宛經濟。

據俄羅斯衛星通訊社4日報導，普蘭克維丘斯稱：「我認為，這在很多方面都敲響了警鐘，特別是讓歐洲同胞明白，如果想捍衛民主，就必須站出來表達支持。為了讓歐洲在世界上具有可信度並成為美國的合作夥伴，必須針對中國採取行動。」他還說，「我們必須口徑一致，否則我們就沒有信譽度可言，無法捍衛自己的利益，也無法與北京建立平等關係。」

中國怎樣懲罰立陶宛？環時：建議聯合俄羅斯以儆效尤

美歐稱支持立陶宛親台 華春瑩：用心險惡

普蘭克維丘斯說：「中國想拿我們殺雞儆猴，因此西方社會、美國、歐盟如何回應，是原則問題。」 他說， 為了獲得世界信賴，且身為美國的伙伴，歐洲必須「團結面對中國」。

據Baltnews新聞網3日報導，立陶宛總統瑙塞達在蘇格蘭格拉斯哥與美國總統拜登舉行非正式會談後稱，他同拜登討論了與中國的外交衝突以及加強與台灣的關係問題。在立陶宛與中國的外交衝突上，他得到美國總統的支持。

《環時》稱，對於立陶宛在涉台議題上的行為，中國外交部發言人多次強調，立方此舉嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當作出正當合理的反應。發言人表示，中方敦促立方切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。

關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停

中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁