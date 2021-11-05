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英國擬恢復稀土磁鐵生產 減依賴中國

國情動向 12:47 2021/11/05

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路透引述消息報道，英國準備恢復國內稀土磁鐵生產，以降低對中國依賴，並實現削減碳排放。

根據報道，兩名知情消息人士稱，英國可在政府支持下，恢復用於電動汽車和風力渦輪機的超強磁鐵的國內生產。

由於無法與中國競爭，英國磁鐵生產行業在1990年代消亡。但隨著需求激增，英國政府希望確保供應足夠。

報道指出，由政府資助的可行性研究定於周五（5日）公布，列出英國重啟稀土永磁生產必須步驟。若建立一間磁鐵工廠，有助英國實現減排目標，即到2030年禁用汽油和柴油車，到2050年將碳排放量降至淨零水準。

歐盟擬扶持稀土永磁產業 減少對中國依賴

可再打稀土牌？美媒指中國或與塔利班合作開發稀土

冀扭轉局勢 重振英國製造業

據了解，該研究概述瞭如何在2024年之前建造一座工廠、並最終生產出足夠多的強力磁鐵，以每年滿足100萬輛電動汽車的需求。消息人士表示，希望扭轉將所有此類生產轉往遠東的潮流，並重振英國製造業。

英國商業、能源及工業策略部未發表評論，發言人指政府繼續通過汽車轉型基金（ATF）與投資者合作，推進在英國建立具有全球競爭力的電動汽車供應鏈的計劃。

中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

責任編輯：林佩怡

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