主人欠費不見影 北京網紅柴犬遭拍賣 逾16萬元「天價」成交

北京朝陽法院近日拍賣柴犬「登登」受到了廣泛關註，競拍過程也異常激烈。11月3日上午10點整拍賣開始，起拍價為500元（人民幣，下同），經歷664輪競價，延時4個多小時結束，11月4日下午拍賣最終「落錘」，以超過16萬元的「天價」成交。

柴犬主人拖欠6萬寄養費

拍賣頁面顯示，登登身高約40公分，體長50公分，體重約14公斤，即將8歲，已絕育，目前寄存於北京寵樂會信息服務中心。據《現代快報+》報道，登登4歲時即被肖姓主人送到寄養中心，一住就是1300多天，期間肖男拖欠了6萬多元寄養費。朝陽法院的法官為此多次打電話、張貼公告，但始終聯繫不上肖男。

▲ 阿里拍賣

▲ 柴犬

時隔三年柴犬再度被拍賣

由於中心支出日益增加，北京朝陽法院於是在2018年11月對登登進行首次司法拍賣，當時由於法院拍賣寵物不常見，可愛的登登旋即成為網紅。不過遠在海外的肖男此時卻主動聯繫了法官，並支付了寄養費、狗糧費等，拍賣遂被撤銷。然而，是次和解後，肖男未按期接走登登，繼而又產生了新的寄養費用，朝陽法院於是近日決定對登登再次上拍。

這場拍賣總共吸引了480人報名，157640次圍觀。而有業內人士表示，司法拍賣是非常嚴肅的事，競買人應按照實際意願參加、出價，悔拍者將承擔沒收保證金、補齊差價等法律責任。

▲ 柴犬

責任編輯：李冰琪

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