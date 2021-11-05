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【內地疫情】黑河6歲女童已做8次核酸檢測 哭喊：我想上學

社會熱點 13:45 2021/11/05

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黑龍江新冠肺炎疫情持續，昨日新增28宗本土確診，均由黑河市通報。當地已進行第八次全員核酸檢測，一名6歲女童參加完核酸檢測採樣後，哭著說「我想上學了」。

截至今日凌晨零時，黑龍江省累計217宗本土確診病例，黑河市佔212宗，多為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現。為加強對可疑患者篩查，落實精準防疫工作，黑河市已進行第八次全員核酸檢測。

網絡流傳影片可見，一名身穿防護服的6歲女孩完成核酸採樣後，哭著對母親說，「我想上學了，希望這是最後一次核酸檢測。」

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影片引起廣泛關注，同時也有黑河市民指出，有防疫志願者在接近半夜到家中進行入戶核酸檢測時，已經忙碌了一整天，有兩人更累得坐不直，躺在樓梯上短暫休息。該市民表示，防疫志願者起早貪黑，很辛苦，「樓梯是有棱有角，人坐在上面都不舒服，他們卻累得躺在那兒緩解疲勞。看到這一幕特別感動。」

黑河疫情未見緩解的跡象，多個地區轉入應急狀態，實行硬性封閉管理。黑龍江省政府為黑河市居民配送的8萬件生活包，今日陸續運抵黑河。黑河市商務局局長張海鵬也表示，全市生活必需品市場商品供應充足，價格平穩，可以滿足市民的生活需求。其中米、麵、食用油的庫存數量，可滿足市民30天以上的需求。

責任編輯：易燕丹

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