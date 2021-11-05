【內地疫情】防疫催生新名詞 一文看懂何為「時空伴隨者」

內地新一波疫情持續蔓延，近日防疫過程中出現了確診患者的「時空伴隨者」一次，引發網民熱議。據內媒澎湃新聞，已有多個地方發布了對時空伴隨人員的定義和管理措施，各地做法也不盡一致。澎湃引述香港大學病毒學專家金冬雁表示，時空伴隨者的管理方法不合理，但是不是比全員核酸的辦法好些也值得研究。

週三（3日）以來，四川省成都市陸續有群眾收到成都市公安局、成都市疾控中心聯合發送的涉及此輪新冠病毒疫情的手機提示短信，被告知他們曾經和確診病例有過軌跡重疊，存在「時空伴隨」風險，人數達8.2萬人，要求收到短信者去做檢驗核酸。

很多網民反映，收到了防疫簡訊提醒，頓時無數個問號湧上心頭：「時空伴隨是啥？這個詞第一次聽到！」「我什麼時候與感染者有過交集？」一時激起熱議。

據澎湃新聞，目前官方並沒有對「時空伴隨者」的統一定義和管理方法。在許多地方發布的信息中，時空伴隨、時空交叉、時空重合都統一作為一個名詞進行解釋，但各地發布的定義內容卻不太統一。

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通訊信號上的漂移也不行？

10月28日，湖南長沙市疾控中心官方微信發布的信息提到，在戶外開放空間，同一基站一定距離範圍內有過規定時長(例如10分鐘及以上)軌跡碰撞的手機號碼，定義為可能暴露的時空伴隨。 嘉峪關市衛健委和成都市疾控中心也先後公佈了時空伴隨者定義。時空伴隨者是指與確診號碼在同一時空網格（範圍是800M*800M）共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時長超過30小時以上，查出的號碼為時空伴隨號碼。比如，感染者14天內到過某地，而你這14天的軌跡與他有過交集，無論是身體上擦肩而過，還是通訊信號上的漂移，都可能被認定為「時空伴隨者」。

此外，也有部分地區沒有明確提出時空伴隨者的定義，但在實際管理中已經在執行，例如本輪疫情首先發現病例的西安、防控升級的北京。

各地管理方法不一

目前已經明確定義了時空伴隨者的地方，他們對時空伴隨者的管理方法也不太一樣。

長沙市疾控中心稱，對於接到時空伴隨者短信的人員，如果健康碼轉黃，需要在7天內進行3次核酸檢測，結果為陰性即可向社區（村）申請解除黃碼，社區（村）收到解碼申請後進行初審，初審符合條件的遞交區縣（市)級疾控中心，區縣（市)級疾控中心認定符合解碼條件的給予解碼。 成都市發布的措施是健康碼黃碼人員和收到成都市公安局、市疾控中心短信提醒的時空伴隨風險人員應立即向社區報備，並在3天內進行2次核酸檢測，2次核酸檢測間隔應在24小時以上，獲得核酸陰性結果前請居家，不要外出。

嘉峪關市衛健委官方微信發布的通告則要求，時空伴隨者落實居家健康監測期間，24小時內進行第一次核酸檢測，在第3天進行第二次核酸檢測，兩次核酸檢測結果均為陰性後由黃碼轉為綠碼。 在時空伴隨者之前，排查新冠感染風險人員都以密切接觸者來進行管理。通過對比兩者的定義，可以發現，最大的區別在於兩者在空間上範圍的進一步擴大。

責任編輯：袁瑋婧

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