江蘇田灣核電廠機組發生0級事件 今年內第4起

國家核安全局4日晚間通報，10月19日，位於江蘇省連雲港市的田灣核電站1號機組處於99.7%Pn功率運行模式。當日20時16分，機組手動停堆控制迴路出現短時異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停堆。

通報稱，營運單位經排查分析，更換了手動停堆控制迴路故障元件，並實施了相關驗證試驗。1號機組反應堆於10月21日零時36分重新臨界。

國家核安全局表示，事件過程中，機組處於安全狀態，三道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。

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根據《國際核與輻射事件分級手冊》，這起事件被界定為「0級事件」。按照國際核事件分級標準（INES）對運行事件或事故進行的分級，對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。

田灣核電站今年3月以來已發生4次「0級事件」

但通報並未進一步說明，發起這起事件的原因。而根據國家核安全局網站資料，田灣核電站6號機組今年8月27日、5月12日也曾發生過「0級事件」，田灣核電站2號機組則曾於今年3月9日發生「0級事件」。

根據新華社早前報道，田灣核電站是中俄合作項目，於1999年10月正式開工。一期工程建設2台單機容量為106萬千瓦的壓水堆核電機組，設計壽命40年，年發電量達140億千瓦時。

2007年5月18日，田灣核電站1號機組投入商業運行，當時是中國單機容量最大的核電站。今年5月19日，國家主席習近平在北京透過視訊連線，與俄羅斯總統普京共同見證田灣核電站7號、8號機組的開工儀式。

責任編輯：李冰琪

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