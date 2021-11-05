  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (五) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江蘇田灣核電廠機組發生0級事件 今年內第4起

社會熱點 14:06 2021/11/05

分享：

國家核安全局4日晚間通報，10月19日，位於江蘇省連雲港市的田灣核電站1號機組處於99.7%Pn功率運行模式。當日20時16分，機組手動停堆控制迴路出現短時異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停堆。

通報稱，營運單位經排查分析，更換了手動停堆控制迴路故障元件，並實施了相關驗證試驗。1號機組反應堆於10月21日零時36分重新臨界。

國家核安全局表示，事件過程中，機組處於安全狀態，三道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。

台山核電廠1號機組燃料破損 宣布停機檢修

中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷

根據《國際核與輻射事件分級手冊》，這起事件被界定為「0級事件」。按照國際核事件分級標準（INES）對運行事件或事故進行的分級，對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。

田灣核電站今年3月以來已發生4次「0級事件」

但通報並未進一步說明，發起這起事件的原因。而根據國家核安全局網站資料，田灣核電站6號機組今年8月27日、5月12日也曾發生過「0級事件」，田灣核電站2號機組則曾於今年3月9日發生「0級事件」。

根據新華社早前報道，田灣核電站是中俄合作項目，於1999年10月正式開工。一期工程建設2台單機容量為106萬千瓦的壓水堆核電機組，設計壽命40年，年發電量達140億千瓦時。

2007年5月18日，田灣核電站1號機組投入商業運行，當時是中國單機容量最大的核電站。今年5月19日，國家主席習近平在北京透過視訊連線，與俄羅斯總統普京共同見證田灣核電站7號、8號機組的開工儀式。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷
2020/11/27
中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷
台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常
2021/06/14
台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常
台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作
2021/06/15
台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作
台山核電出事？外交部、廣東、澳門齊說環境正常
2021/06/15
台山核電出事？外交部、廣東、澳門齊說環境正常
台山核電站少量燃料棒破損 官方首證但強調沒洩漏
2021/06/16
台山核電站少量燃料棒破損 官方首證但強調沒洩漏

你可能感興趣

中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷
19:15 2020/11/27
中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷
台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常
17:38 2021/06/14
台山核電廠被指放射威脅「逼在眉睫」 官方：環境指標正常
台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作
10:42 2021/06/15
台山核電廠法企不是向美國求助 外國專家批CNN炒作
田灣 發電量 習近平 污染 俄羅斯 北京 江蘇省 普京 中國

下一篇文章

【內地疫情】黑河6歲女童已做8次核酸檢測 哭喊：我想上學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命
奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命
【內地疫情】新增104宗確診 專家建議接種第三針
【內地疫情】新增104宗確診 專家建議接種第三針
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）
【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）
【內地疫情】新增68本土確診 鄭州一度假區成播疫黑點
【內地疫情】新增68本土確診 鄭州一度假區成播疫黑點
【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染
【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款