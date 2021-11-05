榮耀深圳自建工廠 工人薪金高過行內50% 目標竟為降成本？ 經濟脈搏 14:09 2021/11/05 分享： 內地手機品牌榮耀脫離華為後，自行投資建設首家工廠，位處深圳的產業園昨對外開放。據內地傳媒報道，該產業園使用大量自動化設備，但仍招聘不少專業工人。據榮耀終端CEO趙明表示，榮耀工人薪金更比行業平均高出40-50%，希望提升產品質量，最終帶來成本降低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 脫離華為後銷量勁增 榮耀上季成內地第三大智能手機品牌 2021/10/28 脫離華為後銷量勁增 榮耀上季成內地第三大智能手機品牌 【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作 2021/10/12 【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作 美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀 2021/09/22 美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀 內地手機品牌榮耀CEO：要從蘋果搶回高端市場份額 2021/08/14 內地手機品牌榮耀CEO：要從蘋果搶回高端市場份額 任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭 2020/11/27 任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭 你可能感興趣 脫離華為後銷量勁增 榮耀上季成內地第三大智能手機品牌 19:06 2021/10/28 脫離華為後銷量勁增 榮耀上季成內地第三大智能手機品牌 【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作 17:34 2021/10/12 【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作 美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀 11:32 2021/09/22 美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀 HONOR 移動裝置 經濟 品牌 華為 深圳 中國