榮耀深圳自建工廠 工人薪金高過行內50% 目標竟為降成本？

內地手機品牌榮耀脫離華為後，自行投資建設首家工廠，位處深圳的產業園昨對外開放。據內地傳媒報道，該產業園使用大量自動化設備，但仍招聘不少專業工人。據榮耀終端CEO趙明表示，榮耀工人薪金更比行業平均高出40-50%，希望提升產品質量，最終帶來成本降低。

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