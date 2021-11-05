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反洗錢新戰場 內地破獲首宗數字人民幣洗錢案

社會熱點 15:02 2021/11/05

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內地打擊洗錢犯罪開啟新戰場。河南警方破獲內地首宗利用數字人民幣洗錢的犯罪案，在福建省抓獲團伙成員11人。

據內媒報道，9月中旬，河南省新密市發生一起電信網絡詐騙案件，民眾屈某接到一陌生電話，稱其網購的物品存在質量問題，準備以3倍的價格對其進行補償。屈某按照對方的提示，被對方以驗證身份的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元（人民幣，下同），之後屈某意識到被騙。

新密市公安局刑偵大隊追蹤調查，發現多筆款項均流向一個特定電子錢包，但該錢包的交易模式不同於以往的網絡支付，之後查明該電子錢包內的資金屬於數字人民幣，並查到福建一嫌疑人林某。

隨後，新密市公安局刑偵大隊偵查員在福建省相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。

經突審得知，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避公安機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

在近日舉辦的香港「金融科技周」活動上，央行數字貨幣研究所所長穆長春介紹稱，截至2021年10月22日，已累計開設數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1,000萬個，累計交易1.5億筆，交易額近620億。目前，共有155萬商戶可支持數字人民幣錢包，包括公用事業支付、餐飲服務、交通出行、購物和政務服務等方面。

穆長春還指出，在正式推出數字人民幣前，仍需解決三大挑戰，包括加強建設受理環境、完善風險管理機制與健全「數幣」監管框架。同時，他表示，在數字人民幣設計研發過程中，始終將打擊洗錢、電信詐騙等非法犯罪行為放在首位。

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責任編輯：尹航

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