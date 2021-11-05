陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

兩岸關係緊張升級之際，據新華社報道，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（5日）應詢表示，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。

*18：00 新增蘇貞昌回應

台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人遭點名。蘇貞昌今天回應，他為台灣打拚，是應該做的事，不受恐嚇。

朱鳳蓮點名，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子，極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

追究刑責終身有效

她正告此類「台獨」頑固分子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法「台獨」頑固分子追究刑事責任，終身有效。

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責任編輯：林佩怡

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