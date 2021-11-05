  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地首個明星廣告代言合規指引出台 浙江市監局：代言前應親自體驗

社會熱點 15:51 2021/11/05

分享：

內地近期整頓娛樂圈，此次規管涉及到明星代言。浙江省市場監管局近日製定印發《明星商業廣告代言行為合規指引》明確，明星代言商業廣告，應親自體驗使用所代言的商品，確保宣稱功效與實際體驗一致，不得為未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明。

內媒澎湃新聞今日（5日）報道，這是全國範圍內首次出臺引導明星規範商業廣告代言行為、防範違法虛假代言風險的相關指引。

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

節目過度娛樂化 湖南等4省市廣播電視台被約談

指引：明星以符合常理的方式實際使用代言商品或接受服務

《合規指引》共20條，內容囊括關於廣告代言人的各項規定，明確了明星代言商業廣告應遵循的基本原則，梳理了明星商業廣告代言的資格條件、身份表示、範圍限製，細化了明星代言商業廣告前需要謹慎選擇代言對象、體驗使用代言商品、校驗廣告內容形式和代言後跟蹤處置、民事責任承擔、主動配合監管監督等應盡法定責任與社會義務，列舉了不得代言的禁區紅線和代言廣告中不得出現的具體內容情形。

《合規指引》聚焦近年來明星商業廣告代言存在的突出問題，特別指出明星應當審慎選擇所代言企業及所代言的商品或者服務，進行必要的背景調查，應當以符合常理的方式實際使用代言商品或接受服務，應親自體驗使用所代言的商品，避免「象征性使用」或以其他人的使用感受代替等情況。

同時，明星應全面核驗廣告文案內容，拒絕誇大其詞、格調不高的文案，註重語言嚴謹。廣告中應展示明星真實有效的身份，堅持正確導向，維護公序良俗，註重保護未成年人、殘疾人、老年人、婦女等群體身心健康。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：李冰琪 

相關文章

娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目
2021/09/02
娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
2021/09/02
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號
2021/09/11
【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號
【十一國慶】廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停
2021/10/07
【十一國慶】廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停
內地男團成員被爆是女生 急道歉宣布退出娛樂圈（多圖）
2021/10/12
內地男團成員被爆是女生 急道歉宣布退出娛樂圈（多圖）

你可能感興趣

娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目
11:55 2021/09/02
娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
12:50 2021/09/02
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號
16:40 2021/09/11
【娛樂圈風暴】微博抖音等平台發布自律公約 加強管理文娛帳號
廣告 商品 經濟 廣告 浙江省 服務 中國

下一篇文章

反洗錢新戰場 內地破獲首宗數字人民幣洗錢案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】新增104宗確診 專家建議接種第三針
【內地疫情】新增104宗確診 專家建議接種第三針
【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染
【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染
【內地疫情】新增68本土確診 鄭州一度假區成播疫黑點
【內地疫情】新增68本土確診 鄭州一度假區成播疫黑點
【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）
【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）
奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命
奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款