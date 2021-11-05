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重慶男結婚請同事飲宴竟被舉報 公司要求退回人情建議離職

社會熱點 16:25 2021/11/05

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重慶一名男子今年中秋假期舉行婚禮，邀請了23名同事喝喜酒，豈料事後卻遭舉報涉嫌謀取不正當利益，被公司要求退回同事隨禮的人情共4389元人民幣（人均不足200元人民幣），並建議其離職。

共收人情4千多 被指涉嫌謀取不正當利益 

重慶廣播電視台報道，28歲的陽先生，在一間兒童用品公司任職監察員，負責監督各門店營運。他9月19日在重慶舉辦婚禮，並誠邀部分相熟同事出席婚宴。大約一周過後，公司領導卻告訴他，有人舉報他以邀請同事參加婚禮為由，涉嫌謀取不正當利益，要求他退回所有同事的禮金。

陽先生雖然有點愕然，但仍按領導意思所有退還人情。但次日，總公司突然向所有內部人員發送郵件，通報陽先生收禮，違反廉潔紀律和規定，故給予其內部警告處分，並調離重慶分公司。

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陽先生對此感到委屈，他表示邀請的都是熟人，其中16位是各門店負責人、其餘7位是同部門同事，一共收取4389元禮金，除開人均不足200元，「我們辦這場婚禮，沒有想到要賺好多好多錢，都是虧著在辦，就是圖一個熱鬧，圖一個氛圍」。他強調，邀約是出於情分，絕非是利用監察員的職務謀取不當利益。

上月底，陽先生就處罰向公司提出異議，希望公司撤回；但公司非但沒回應訴求，更直接建議他離職。對此，陽先生表示，自己離職沒問題，但要求公司恢復其名譽，撤回處罰郵件，「因為我沒有違紀，通報又對我未來事業有影響，希望公司還我一個清白。」

針對上述事件，律師田小江認為，從目前了解的情況看，公司處罰依據不足。該公司的《員工手冊》和《監察中心紀律條例》上都沒有相關規定表明陽先生邀請同事參加婚禮屬違規違紀的行為。

事件隨後在網絡引發熱議，有人表示陽先生的監察員職位比較敏感，本應要避嫌；也有人認為公司處罰太過，指人均不足200元的人情，不至於是不正當利益。目前，涉事公司暫未回應事件。

責任編輯：易燕丹

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