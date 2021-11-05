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遼寧一地昨增1確診 全市紅燈、巴士封路防疫 官方：可走路

即時中國 16:36 2021/11/05

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遼寧大連莊河市昨（4日）發現一宗新冠肺炎確診病例，下午在微博有多名內地網民發圖稱，莊河全市按下了「暫停鍵」，一路紅燈，用巴士封路口。今日（5日）莊河市交警大隊回應稱全市紅燈情況屬實，當地110指揮中心工作人員證實全市禁止通行，但他指市民可以走路通行。

全市中小學停課 超商停業

據「大連發布」，11月4日，大連莊河市發現一名新冠肺炎核酸檢測陽性感染者，據大連莊河市委宣傳部，截至11月4日9時，莊河市累計隔離密接者和次級密接者247人。目前，全市養老機構全部實行封閉管理，全市所有中小學停課停學，超商、飯店等公共場所全部停業。

通報稱，事件發生後，大連莊河市立即啟動應急響應、開展流調工作。對城區四個街道進行全面封控，設置70個卡點，實行「里不出、外不進」。組織710名醫護人員(其中大連市支援400人)、1000名機關幹部和志願者，設置129個核酸採樣點、210個採樣小組，13個流動核酸採樣組，對封控區域開展核酸檢測。

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封控區域全天全員居家

此外，持續強化社會面管控。核酸檢測結果未出前，封控區域實行全天全員居家，不得外出；對確診病例和疑似陽性病例居住場所實行定點、定樓管控。共出動警力1400餘人(大連支援200人)協助開展封閉管控；動員車輛300台、保障1000人運力轉運隔離人員；啟動備用隔離酒店15家1144個房間，並派駐「六合一」專班，做到「應隔盡隔」。

當日還有網傳圖片以交警口吻稱，「莊河外環以及市內紅綠燈，全部轉為紅燈，12點後開始正式拍照記錄違法行為。」 遼寧省大連市莊河市交警大隊回應天目新聞，全市紅燈情況屬實，但網傳圖片並非交警發布，不存在拍照記錄違法行為。 記者另從當地110指揮中心工作人員處得到證實，「目前全市禁止通行，市民可以走路通行，目前暫未接到解封通知。」

責任編輯：袁瑋婧

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