中國東部29城市啟動重污染預警 專家：供暖增污染物排放

內地近日多地空氣嚴重污染，截至今（5日）早，京津冀、長三角等地有85個城市出現PM2.5污染。而截至昨天（4日），東部地區已有20個城市啟動重污染天氣橙色預警、9個城市啟動黃色預警。

專家表示，除了氣候影響，近期北方城市陸續開始供暖，也造成污染物排放增加。

85城市現PM2.5污染

據中新社報道，周二（2日）開始，內地中東部地區污染漸起，部分地區更出現重污染。截至今早7時，京津冀及周邊、汾渭平原、長三角、長江中游和東北地區，共有85個城市出現PM2.5污染天，6個城市出現PM2.5重污染天。

各地積極應對，東部地區已有29個城市啟動重污染天氣預警。根據最新的重污染天氣應急減排清單、企業環保績效水平，採取差異化應急減排措施。

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北京昨日啟動空氣重污染黃色預警，據指是今年下半年北京發布的首個空氣重污染黃色預警。北京市要求相關單位加強施工工地揚塵控制，全市停止土石方、建築拆除等施工作業；加大重點道路清掃強度。另外，中小學、幼兒園、少年宮及校外教育機構停止體育課、課間操、運動會、體育考試戶外活動。

對於污染成因，專家分析指出，一是近一星期氣象條件持續不利，偏南弱風、貼地逆溫導致大氣污染物不斷累積。二是近日京津冀地區高濕大霧，令PM2.5濃度上升、大氣能見度明顯下降。三是近期污染源活動水平略降，但環渤海地區、晉冀魯豫交界地區活動水平仍較突出。

冷空氣過境後 空氣質素料好轉

「界面新聞」引述蘭州大學大氣科學學院教授王式功介紹，冷空氣到達前，區域是由暖空氣控制，大氣穩定、擴散條件不利，這在氣象上稱為靜穩型天氣，風力小、污染物聚集後不易擴散清除，就會導致一段時間內空氣污染加劇。

此外，近期北方城市陸續開始供暖，造成污染物排放增加，加上近期氣象條件，導致北方多個城市出現中至重度污染。他表示，本周冷空氣過境後，空氣質量就會有所好轉。

據中新社，中國環境監測總站預計，今明兩日白天，近地面相對濕度較高，帖上偏南風和區域逆溫，並受部分地區提前開展供暖影響，京津冀中南部、山東西部及河南大部將出現一次中至重度污染過程。明日午後起，受強西北方向冷空氣過程影響，擴散條件將自西北向東南逐步改善。

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責任編輯：林佩怡

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