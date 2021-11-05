稱點名「台獨」分子只是開始 軍媒：對數典忘祖敗類絕不手軟

大陸國台辦今日表示，依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒。台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人遭點名。

《解放軍報》旗下微博帳號「鈞正平」發帖表示，點名「台獨」分子只是一個開始，指「對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟」。

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

帖文提到，一段時期以來，「一些『台獨』頑固分子極力打擊兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，迫害島內積極參與兩岸交流的人士和主張兩岸統一的力量，竭力抹黑大陸，煽動兩岸對立」。

評論續稱，他們中的一些人表面上「為了台灣人民的福祉積極謀求獨立」，背地裡又貪婪地攫取著兩岸和平發展的紅利，操弄「台獨」議題、戲耍島內民意為自身牟利。

最後，帖文強調，兩岸統一是歷史大勢，是絕對要完成的民族課題，兩岸人民不會允許這樣的蛀蟲侵蝕中華民族的核心利益。「拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟」。

責任編輯：林佩怡

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