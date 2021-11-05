  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

稱點名「台獨」分子只是開始 軍媒：對數典忘祖敗類絕不手軟

國情動向 19:22 2021/11/05

分享：

大陸國台辦今日表示，依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒。台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人遭點名。

《解放軍報》旗下微博帳號「鈞正平」發帖表示，點名「台獨」分子只是一個開始，指「對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟」。

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

帖文提到，一段時期以來，「一些『台獨』頑固分子極力打擊兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，迫害島內積極參與兩岸交流的人士和主張兩岸統一的力量，竭力抹黑大陸，煽動兩岸對立」。

評論續稱，他們中的一些人表面上「為了台灣人民的福祉積極謀求獨立」，背地裡又貪婪地攫取著兩岸和平發展的紅利，操弄「台獨」議題、戲耍島內民意為自身牟利。

最後，帖文強調，兩岸統一是歷史大勢，是絕對要完成的民族課題，兩岸人民不會允許這樣的蛀蟲侵蝕中華民族的核心利益。「拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
今日
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係
2021/10/31
王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係
美軍最高將領：大陸未來兩年不太可能武力攻台
2021/11/04
美軍最高將領：大陸未來兩年不太可能武力攻台
美參議員提《台灣威懾法》 每年撥20億美元助台強化自衛能力
今日
美參議員提《台灣威懾法》 每年撥20億美元助台強化自衛能力
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
今日
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離

你可能感興趣

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
今日 18:00
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係
21:18 2021/10/31
王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係
美軍最高將領：大陸未來兩年不太可能武力攻台
10:38 2021/11/04
美軍最高將領：大陸未來兩年不太可能武力攻台
國務院台灣事務辦公室 台獨 政治 解放軍 兩岸關係 台灣 中國 微博

下一篇文章

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】中國光伏企業產品被美方扣留 外交部回應
【中美角力】中國光伏企業產品被美方扣留 外交部回應
習近平進博會致辭：中國將增設進口貿易促進創新示範區
習近平進博會致辭：中國將增設進口貿易促進創新示範區
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）
中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
華為組建五大軍團 任正非籲為國捨命：和平是打出來的
華為組建五大軍團 任正非籲為國捨命：和平是打出來的
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款