【雙11】市場監管總局禁止先加後減 中消協發6大提示

「雙11」網購促銷活動在即，不少商家標榜「全年最低價」，以「錯過一日，再等一年」等口號作招徠，但部分商家「低價」促銷背後的實際操作卻為人詬病。國家市場監管總局發文表示，要嚴格規範促銷行為，禁止採取「先提價後打折」，同時要杜絕虛假宣傳、禁止不正當競爭行為等。中國消費者協會也發佈6大提示，呼籲消費者不要迷信「低價」，要留心商家促銷規則。

市場監管總局周六（6日）發文表示，「雙11」網絡集中促銷活動在即，市場監管總局向全國互聯網平台企業和各地市場監管部門下發《關於規範「雙11」網絡促銷經營活動的工作提示》，旨在規範促銷經營行為，切實維護「雙11」期間網絡交易市場秩序，保護消費者合法權益。

《工作提示》主要包括八個方面內容：一是嚴格落實主體責任。在促銷期間，要把好平台準入關，落實審查核驗義務，督促平台內經營者亮照、亮證、亮標經營。二是嚴格規範促銷行為。要提高促銷行為的公開化和透明度， 禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。三是嚴格規範廣告發佈行為。提升廣告審核水平，杜絕虛假宣傳、低俗廣告，有效攔截虛假違法廣告。四是嚴格禁止不正當競爭行為。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

五是嚴格防範經營假冒偽劣商品行為。嚴格執行問題商品處置規則，對銷售假冒偽劣商品及其經營者及時採取禁限措施，加強知識產權保護。六是嚴格禁止銷售違法違禁商品。開展信息發布審核和實時巡查，做好違法違禁商品清查，及時下架或刪除違法違規產品鏈接。七是妥善化解網絡消費糾紛。完善高效、便捷的投訴受理、處理和反饋機制，暢通消費者投訴舉報通道，及時受理、高效處理投訴舉報，積極協助消費者維護合法權益。八是強化政企溝通協作。要積極配合監管部門依法查處平台內經營者相關違法違規行為，形成平台自治與政府監管的良性互動，共同引導平台內經營者提高守法經營意識。

中國消費者協會日前亦向消費者發出6大提示：

提示一：不可迷信「低價」。根據中消協多年來的價格監測和消費者投訴顯示，一些商家促銷價格未必真實惠，有的商家使用「先漲後降」的套路，有的商家設置各種花式買贈，實際到手價格與平時並無差別，甚至是全年最貴。對此，中消協提醒消費者不可迷信所謂「價格優勢」，購買前最好能提前了解價格走勢，做到心中有數。除非是長期跟蹤考察的商品，否則不要單純相信低價宣傳而盲目跟風下單。

提示二：留心商家促銷規則。「操作猛如虎，紅包一毛五」。一些促銷規則設計復雜，需要消費者「精打細算」才能理得清。中消協提醒消費者留心商家的促銷規則，了解各種優惠措施是否有門檻限制、適用的產品品類和範圍、能否疊加使用以及售後服務措施等。對於未明確約定或者標識不清以及明顯存在不公平格式條款的，建議慎重選擇，以免產生糾紛。消費者購買預售產品的，還要明確預付款和尾款的支付時間及金額、商家的發貨時間、雙方的違約責任等重要事項。

提示三：謹慎囤貨避免浪費。很多消費者喜歡囤積一些日常生活用品，很多囤貨還未拆封就已經過期。中消協提醒，喜歡囤貨的消費者要保持理智，建議先清理家里的「存貨」，按需規劃囤貨數量避免浪費。對於化妝品、保健食品、糧油調料、休閑食品等限期使用的商品，更要杜絕沖動消費，盡量少囤貨或者不囤貨。

提示四：促銷短信騷擾，留證據可舉報。近年「雙11」促銷期間營銷類垃圾短信呈現集中爆發的態勢，使消費者備受其擾。依照個人信息保護法等相關法律規定，未經消費者允許推送商業信息和廣告宣傳行為涉嫌違法。中消協提醒消費者，面對經營者非法推送促銷信息，可保存證據並撥打12321網絡不良與垃圾信息舉報受理中心熱線電話進行投訴、舉報，共同遏制非法推送商業信息行為，保護個人信息安全。

提示五：直播購物不要脫離平台進行私下交易。直播帶貨火熱，但一樁樁帶貨主播「翻車」事件也引發了不少消費者的吐槽，如主播誇大功效和用極限詞語誘導消費、銷售假冒偽劣產品、不按規定公示證照信息、引誘消費者進行私下交易以及售後服務無保障等。中消協建議消費者保持冷靜，為保障財產安全及交易記錄可循，不要脫離平台進行私下交易，不直接轉賬、匯款至私人賬戶以及通過發送付款鏈接頁面或者掃描二維碼等方式進行付款。

提示六：了解商家發貨及退換貨政策。保存好聊天記錄、訂單信息、支付信息、促銷優惠截圖等相關購物憑證，並向商家索要發票或者收據。由於「雙11」期間，交易量的增加可能導致商家不能快速發貨，所以消費者要提前和商家明確發貨時間，購買急需品、生鮮食品等要注意避開物流高峰期。同時，消費者還應仔細閱讀退換貨政策，了解所購產品是否享受七日無理由退貨以及退貨運費由誰承擔等問題，收到貨後盡量當場驗貨，確認無誤後再簽收。

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責任編輯：連兆鋒