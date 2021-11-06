數字人民幣交易額近620億 內媒：正式推出仍有3大挑戰

數字人民幣內地試點範圍不斷擴大，交易額在近期已達到接近620億元，這也大幅提高了數字人民幣使用頻率，為其進一步推廣使用奠定了數據基礎。但內地《證券日報》表示，數字人民幣距離正式推出，仍面臨終端建設、風險管理以及監管框架3大挑戰。

內地《證券日報》周六（6日）報道，在11月3日「2021年香港金融科技周」一個分論壇中，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春介紹，截至10月22日，已經開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數達到1.5億筆，交易額接近620億元。

目前，有155萬商戶支持數字人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等各個方面。

穆長春稱，人民銀行2014年成立了專門的工作組研究央行數字貨幣，2016年成立數字貨幣研究所，同年決定就央行數字貨幣採用雙層運營模式，並得到了各國央行認可。2019年底開始，人行在深圳、蘇州、雄安、成都，以及2022年北京冬奧會的場景，開展數字人民幣試點，2020年11月份上海、海南、長沙、西安、青島和大連加入試點。

同程研究院高級研究員楊德林表示，數字人民幣的推廣和應用有利於無接觸式消費模式的發展，有利於新型消費基礎設施、服務保障能力的建設，更有利於擴大國內需求、最終消費，為消費升級創造有利條件。

不過，易觀高級分析師蘇筱芮分析稱，數字人民幣大規模普及其實還面臨一些挑戰，比如試點擴大後如何在高並發的系統中保持可靠性；再比如，如何培養用戶習慣；在此基礎上，又如何將數字人民幣與跨境支付、人民幣國際化等有機結合。

蘇筱芮認為，數字人民幣正在漸進式重構支付體系，其產生的影響既體現在商戶端，例如終端設備鋪設、收銀方式等，也反映在用戶端，例如「碰一碰」「子錢包推送」以及可穿戴設備等。除了逐步滲透出行、電商、短視頻等零售場景外，從金融科技的發展大趨勢看，未來數字人民幣還將在企業貿易、供應鏈金融等實體經濟領域大顯身手。

對於數字人民幣正式推出所面對的挑戰，穆長春表示：第一是受理終端的建設。雖然目前的試點項目已經運行得相當順利，但受理環境的建設仍在進行中。一方面，需要尋求通過多樣化的智能和定制化的錢包選擇，以及廣泛的使用案例來改善用戶體驗。另一方面，需要為所有商戶改造和升級受理系統。

第二是健全的安全和風險管理機制。央行數字貨幣很容易成為黑客的攻擊目標，因此安全是系統開發的首要任務。目前，中國人民銀行將在數字人民幣的整個生命周期內，繼續完善其運營系統的安全管理，包括加密算法、金融信息安全、數據安全和業務連續性，以確保系統安全穩定。

最後是明確的監管框架。目前最新發布的《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案征求意見稿）》已經將數字人民幣的內容加入其中，「人民幣包括實物形式和數字形式」。而在更新原有法律法規的基礎上，數字人民幣還需要設立單獨的監管措施和管理辦法來完善和補充。

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責任編輯：連兆鋒