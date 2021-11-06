  • 28°C
香港時間 : 20211106日 (六) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數字人民幣交易額近620億 內媒：正式推出仍有3大挑戰

國情動向 11:36 2021/11/06

分享：

數字人民幣內地試點範圍不斷擴大，交易額在近期已達到接近620億元，這也大幅提高了數字人民幣使用頻率，為其進一步推廣使用奠定了數據基礎。但內地《證券日報》表示，數字人民幣距離正式推出，仍面臨終端建設、風險管理以及監管框架3大挑戰。

內地《證券日報》周六（6日）報道，在11月3日「2021年香港金融科技周」一個分論壇中，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春介紹，截至10月22日，已經開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數達到1.5億筆，交易額接近620億元。

目前，有155萬商戶支持數字人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等各個方面。

穆長春稱，人民銀行2014年成立了專門的工作組研究央行數字貨幣，2016年成立數字貨幣研究所，同年決定就央行數字貨幣採用雙層運營模式，並得到了各國央行認可。2019年底開始，人行在深圳、蘇州、雄安、成都，以及2022年北京冬奧會的場景，開展數字人民幣試點，2020年11月份上海、海南、長沙、西安、青島和大連加入試點。

同程研究院高級研究員楊德林表示，數字人民幣的推廣和應用有利於無接觸式消費模式的發展，有利於新型消費基礎設施、服務保障能力的建設，更有利於擴大國內需求、最終消費，為消費升級創造有利條件。

不過，易觀高級分析師蘇筱芮分析稱，數字人民幣大規模普及其實還面臨一些挑戰，比如試點擴大後如何在高並發的系統中保持可靠性；再比如，如何培養用戶習慣；在此基礎上，又如何將數字人民幣與跨境支付、人民幣國際化等有機結合。

蘇筱芮認為，數字人民幣正在漸進式重構支付體系，其產生的影響既體現在商戶端，例如終端設備鋪設、收銀方式等，也反映在用戶端，例如「碰一碰」「子錢包推送」以及可穿戴設備等。除了逐步滲透出行、電商、短視頻等零售場景外，從金融科技的發展大趨勢看，未來數字人民幣還將在企業貿易、供應鏈金融等實體經濟領域大顯身手。

對於數字人民幣正式推出所面對的挑戰，穆長春表示：第一是受理終端的建設。雖然目前的試點項目已經運行得相當順利，但受理環境的建設仍在進行中。一方面，需要尋求通過多樣化的智能和定制化的錢包選擇，以及廣泛的使用案例來改善用戶體驗。另一方面，需要為所有商戶改造和升級受理系統。

第二是健全的安全和風險管理機制。央行數字貨幣很容易成為黑客的攻擊目標，因此安全是系統開發的首要任務。目前，中國人民銀行將在數字人民幣的整個生命周期內，繼續完善其運營系統的安全管理，包括加密算法、金融信息安全、數據安全和業務連續性，以確保系統安全穩定。

最後是明確的監管框架。目前最新發布的《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案征求意見稿）》已經將數字人民幣的內容加入其中，「人民幣包括實物形式和數字形式」。而在更新原有法律法規的基礎上，數字人民幣還需要設立單獨的監管措施和管理辦法來完善和補充。

中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？

反洗錢新戰場 內地破獲首宗數字人民幣洗錢案

數字人民幣想取代第三方支付？ 周小川：是妄議

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

數碼貨幣 虛擬貨幣 中國 人民幣 中國人民銀行

下一篇文章

稱點名「台獨」分子只是開始 軍媒：對數典忘祖敗類絕不手軟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
華為組建五大軍團 任正非籲為國捨命：和平是打出來的
華為組建五大軍團 任正非籲為國捨命：和平是打出來的
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）
中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）
稱點名「台獨」分子只是開始 軍媒：對數典忘祖敗類絕不手軟
稱點名「台獨」分子只是開始 軍媒：對數典忘祖敗類絕不手軟
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款