全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖

中國天氣自北向南大降溫，香港未來數日料受冷鋒影響降至16℃左右，內地中央氣象台亦向內蒙、京津冀等地發出今年首個暴雪預警；北京交通部門呼籲市民非必要不要出行。北京周六（6日）室內溫度亦降至18℃，達到供暖標準，市內供熱鍋爐啟動正式供熱。

受寒潮影響，北京地區6日至7日預計出現明顯雨雪、大風和強降溫天氣，7日至15日，日平均氣溫持續低於5℃。

《北京日報》報道，北京市委、市政府決定，2021—2022年采暖季正式供熱時間提前至11月6日0時，居民室溫達到18℃標準。3432座居民供熱鍋爐房已正式供熱，熱電聯產居民供熱面積已全部投入運行。

中央氣象台周五（5日）對內蒙古發出暴雪藍色預警，是為今年首個暴雪預警後，周六再發出暴雪黃色預警，預計6日08時至7日08時，內蒙古中部和東南部、山西大部、河北中北部、北京、天津、遼寧西部以及陜西北部和中南部山區、河南西部等地的部分地區有大到暴雪。

其中，內蒙古中部、河北西北部、山西東北部等地局地有大暴雪（20至28毫米）。上述部分地區新增積雪深度5至15厘米，局地可達20厘米以上。

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氣象台指出，11月5日至8日間，中國自西北向東南，會有一次大風降溫天氣過程：大部地區氣溫會先後下降8至10℃，西北、內蒙古大部、華北、黃淮、江淮西部、東北地區南部等地部分地區降幅可達12至14℃，局地16℃以上；並伴有4至6級偏北風、陣風7至8級；8日早晨最低氣溫0℃線位於山東中部、河南中部至四川北部一帶，華南北部最低氣溫將降至10℃左右。

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責任編輯：連兆鋒