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台東小學驚現大量蚯蚓惹地震恐慌 專家：關聯不顯著

社會熱點 15:08 2021/11/06

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台灣出現奇怪自然現象，引起地震預兆疑雲。台東一所小學體育場出現大量蚯蚓，不斷在跑道上竄動，不願回到泥土壤裏，令人擔心是否地震徵兆。但研究認為，蚯蚓大量出沒的現象，多與地溫、濕度及日照時數有關，與地震關聯不顯著。

中央社報道，台中縣豐里國小操場日前驚現大量蚯蚓，學內老師蘇俊榮拍照放到社交媒體後，引起許多網友驚訝，擔並心是否與地震有關。

蘇俊榮稱，他試圖將蚯蚓放回草地上，但牠們堅持不回到土壤裡，拚命地竄到跑道上。「想救牠們也沒辦法，只好放任牠們四處竄動，眼睜睜看遭太陽曬乾。」

    點擊圖片放大

報道指出，根據研究結果顯示，爬出到地面上的蚯蚓數量，和地震的關聯並不顯著；蚯蚓大量爬出事件也，與往後25天內有感地震沒有關聯，因此沒有預測地震的能力。

不過，蚯蚓爬出數量倒是與地溫、相對濕度、還有日照時數有明顯相關。當地有許多種類蚯蚓，但只有土後腔環蚓會這樣大量爬出到地表，因此，應該是土後腔環蚓特殊習性所致。

前農委會台東區農業改良場秘書謝進來表示，蚯蚓躲在泥土裡吃腐植質，如果土壤溫度、溼度或二氧化硫、二氧化碳改變，都會讓蚯蚓騷動，甚至電流異常也會引起蚯蚓驚嚇。

事實上，蘇俊榮在豐里國小服務20年，他稱學校蚯蚓大量竄出其實蠻常見，每年秋冬之際都會有幾次，高年級學生見怪不怪，但幼兒園新生就比較害怕，也有老師看了害怕。

蘇俊榮表示，學校發展足球，草皮綠地多，因沒有噴灑農藥，土裏蚯蚓多，校長蔡見明透露學校可藉此機會讓學生學習生命教育課程，讓學生與蚯蚓學習共處。

蘇俊榮說，根據台灣科普網站泛科學社群文章，特有生物研究保育中心曾有2名研究員在屏東幾個蚯蚓大量爬出的國小收集資料研究，並在2002年發表研究結果。

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責任編輯：連兆鋒

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