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【內地疫情】衛健委：本輪感染速度快範圍廣 堅決見一宗滅一宗

社會熱點 17:19 2021/11/06

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國家衛健委周六（6日）公佈，10月17日以來到11月5日24時，全國累計報告感染者918例，波及20省44市。病毒基因測序和流調溯源結果顯示，本輪疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起。國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，本次疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，外防輸入、內防反彈的防控形勢依然嚴峻複雜。

國家衛健委新聞發言人米鋒指出，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，做到科學、精準防控，發現一起撲滅一起，堅決遏制疫情傳播。

吳良有稱，目前，陜西、湖北、湖南等省已經連續12天以上無新增病例，疫情在較短時間內得到了迅速有效控制。浙江、江蘇近日出現零星病例，但沒有出現社區傳播的跡象。

內蒙古、北京、貴州、山東等省區防控效果正在逐步的顯現。社區傳播已經得到基本的控制。甘肅、青海、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發的風險，但疫情外溢的風險較低。黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需要密切關注疫情的走向。

吳良有表示，國家衛生健康委將密切關注相關進展情況，會同有關部門指導各地落實聯防聯控機制部署，持續加強疫情監測，加強病例和管控人員的流行病學調查。嚴格落實風險地區、風險人員的管控措施，加強醫療機構和集中隔離點的管理，嚴防次生疫情風險，推動各項措施及時落實到位，盡快有效控制疫情。

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責任編輯：連兆鋒

 

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