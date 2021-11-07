  • 26°C
香港時間 : 20211107日 (日) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）

經濟脈搏 17:16 2021/11/07

分享：

據中國海關總署公布，以美元計價，10月出口按年增長27.1%，好過市場預期；進口增長20.6%，不及預期。

分析指出，盡管全球供應鏈中斷和電力短缺影響工業產值，內需疲軟，但海外需求繼續飆升，出口強勁料支撐中國第四季經濟，並為宏觀政策提供空間。

彭博經濟研究預計，出口強勁勢頭將在未來數月持續，但隨著已開發國家經濟體恢復開放、消費從商品轉向服務，對中國商品需求或逐步放緩。

*17：15 新增更多分析

支撐第四季經濟 宏觀政策可待年底才放鬆

以美元計價，中國10月出口按年增長27.1%，增速較上月回落1個百分點，但仍高於路透調查預估中值24.5%，並連續13個月錄得雙位數增長。10月進口按年增長20.6%，增速比上月加快3個百分點。當月貿易順差845.4億美元，比上月增加177.8億美元。

彭博指出，中國出口增速仍遠高於疫情前水平。前10個月以美元計價的出口總額，已超過去年全年的歷史最高紀錄。

分析師指出，在海外需求回升、中國出口供應鏈優勢雙重因素支撐下，10月出口增速繼續保持高位。至於增速放緩，主要受去年高基數影響；海運費用高企亦可能拖累出口增速。

北京大學國民經濟研究中心則指，今年以來出口表現亮眼，尤其是在去年三季度基數較高的情況下仍維持高增速，表明出口韌性較強。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威稱，強勁的出口對中國宏觀政策提供空間，政府可待年底再放鬆貨幣和財政政策，以平穩經濟放緩。不過，內多地再現疫情，將影響經濟活動，料中國第四季GDP增長將放緩。

大宗商品價格升撐進口 抵消內需疲弱

進口方面，一方面受國內限電限產對企業生產造成不利影響，但另一方面，主要進口大宗商品銅、原油價格按年漲幅擴大，鐵礦石跌幅收窄，對進口增速形成較強支撐，抵消內需疲弱，導致進口增速較上月有所擴大。

另外，中國對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均有增長。首10個月，美國作為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為3.95萬億元（人民幣，下同），按年增長23.4%，其中對美國出口3.01萬億元，增長21.8%；自美國進口9367.4億元，增長28.9%；對美貿易順差2.08萬億元，增加18.9%。

【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低

10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

海運貨櫃炒至1.8萬美元 義烏貨品積壓 美國平安夜恐缺聖誕樹
2021/10/15
海運貨櫃炒至1.8萬美元 義烏貨品積壓 美國平安夜恐缺聖誕樹
【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低
2021/10/31
【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低
10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間
2021/11/01
10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間

你可能感興趣

海運貨櫃炒至1.8萬美元 義烏貨品積壓 美國平安夜恐缺聖誕樹
19:21 2021/10/15
海運貨櫃炒至1.8萬美元 義烏貨品積壓 美國平安夜恐缺聖誕樹
【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低
14:39 2021/10/31
【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低
10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間
09:59 2021/11/01
10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間
美元 中國海關總署 中國 人民幣 美國 疫情 電力 經濟 進出口 海關

下一篇文章

榮耀深圳自建工廠 工人薪金高過行內50% 目標竟為降成本？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位
數字人民幣想取代第三方支付？ 周小川：是妄議
數字人民幣想取代第三方支付？ 周小川：是妄議
榮耀深圳自建工廠 工人薪金高過行內50% 目標竟為降成本？
榮耀深圳自建工廠 工人薪金高過行內50% 目標竟為降成本？
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款