外需強勁 內地10月美元計出口按年增長27.1%勝預期

據中國海關總署公布，以美元計價，10月出口按年增長27.1%，好過市場預期；進口增長20.6%，不及預期。

分析指出，盡管全球供應鏈中斷和電力短缺影響工業產值，內需疲軟，但海外需求繼續飆升，出口強勁為中國經濟提供支撐。

彭博經濟研究預計，出口強勁勢頭將在未來數月持續，但隨著已開發國家經濟體恢復開放、消費從商品轉向服務，對中國商品需求或逐步放緩。

進口增速加快 但不及預期

以美元計價，中國10月出口按年增長27.1%，增速較上月回落1個百分點，但仍高於路透調查預估中值24.5%，並連續13個月錄得雙位數增長。10月進口按年增長20.6%，增速比上月加快3個百分點。當月貿易順差845.4億美元，比上月增加177.8億美元。

彭博指出，中國出口增速仍遠高於疫情前水平。前10個月以美元計價的出口總額，已超過去年全年的歷史最高紀錄。

分析師指出，在海外需求回升、中國出口供應鏈優勢雙重因素支撐下，10月出口增速繼續保持高位。至於增速放緩，主要受去年高基數影響；海運費用高企亦可能拖累出口增速。

北京大學國民經濟研究中心指出，今年以來出口表現亮眼，尤其是在去年三季度基數較高的情況下仍維持高增速，表明出口韌性較強。

進口方面，一方面受國內限電限產對企業生產造成不利影響，但另一方面，主要進口大宗商品銅、原油價格按年漲幅擴大，鐵礦石跌幅收窄，對進口增速形成較強支撐，抵消內需疲弱，導致進口增速較上月有所擴大。

另外，中國對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均有增長。首10個月，美國作為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為3.95萬億元（人民幣，下同），按年增長23.4%，其中對美國出口3.01萬億元，增長21.8%；自美國進口9367.4億元，增長28.9%；對美貿易順差2.08萬億元，增加18.9%。

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責任編輯：林佩怡

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