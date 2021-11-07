  • 27°C
香港時間 : 20211107日 (日) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立冬日北方多地大雪 北京今冬初雪較常年提早23天（多圖）

社會熱點 16:52 2021/11/07

分享：

今日（11月7日）是24節氣中的「立冬」，內地北方多地迎來大雪，中央氣象台今早繼續發布暴雪橙色預警，預計內蒙古、河北、山東等地的部分地區，會有大到暴雪。北京昨（6日）晚已降下今年入冬初雪，據報比常年提前了23天。

下半年最強寒潮 局部地區急降16℃

受下半年最強寒潮影響，內地多地氣溫急降，中央氣象台預計今明兩天，寒潮將繼續向南推進，華北及其以南地區將出現明顯降溫，局部地區降溫可達16℃以上。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖

同時，多地迎來今冬初雪，昨日中央氣象台已發布今年首個暴雪橙色預警。今晨，內蒙古中東部、山西北部、河北北部、北京、天津西部等地錄得積雪，河北保定和石家莊、北京房山、山東聊城和德州等局部地區積雪達35至50毫米。

氣象部門預計，今天華北東部及東北地區等地將有強降雪，內蒙古、河北、天津、山東、遼寧、吉林、黑龍江等地的部分地區有大到暴雪，河北東部、山東西北部、內蒙古東南部、遼寧中西部、吉林西部等地局地有大暴雪或特大暴雪。

供暖供電或承壓

在首都北京，昨已迎來初雪。截至昨晚7時，北京20個人工觀測站中已有17個觀測到雪，城區5站全觀測到降雪。據中國氣象局，北京冬季平均初雪日為11月29日，今冬初雪比常年提前了23天。

至今日下午，北京大部分地區降雪已結束，北京市已解除暴雪黃色預警。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據《北京青年報》，受強冷空氣和雨雪大風天氣影響，雪後北京的氣溫將「斷崖式」下降，預計今明兩天北京平原地區白天最高氣溫2至4℃，夜間最低氣溫-5至-4℃，山區最低氣溫-9℃左右。周二（9日）起氣溫緩慢回升。

氣象部門提醒，氣溫大幅下降，對城市供熱、供電、供氣等將帶來一定壓力，請相關部門做好能源調度和供應保障工作。另外，燃煤取暖居民需注意防範一氧化碳中毒。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖
2021/11/06
全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖

你可能感興趣

全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖
13:02 2021/11/06
全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖
天氣 北京 中國

下一篇文章

【內地疫情】昨添50宗本土確診 本輪累計876本土病例涉20省
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京「無印良品」告贏日本「無印良品」 獲賠40萬元
北京「無印良品」告贏日本「無印良品」 獲賠40萬元
全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖
全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖
內地首個明星廣告代言合規指引出台 浙江市監局：代言前應親自體驗
內地首個明星廣告代言合規指引出台 浙江市監局：代言前應親自體驗
重慶男結婚請同事飲宴竟被舉報 公司要求退回人情建議離職
重慶男結婚請同事飲宴竟被舉報 公司要求退回人情建議離職
台東小學驚現大量蚯蚓惹地震恐慌 專家：關聯不顯著
台東小學驚現大量蚯蚓惹地震恐慌 專家：關聯不顯著
【內地疫情】衛健委：本輪感染速度快範圍廣 堅決見一宗滅一宗
【內地疫情】衛健委：本輪感染速度快範圍廣 堅決見一宗滅一宗
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款