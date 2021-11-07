立冬日北方多地大雪 北京今冬初雪較常年提早23天（多圖）

今日（11月7日）是24節氣中的「立冬」，內地北方多地迎來大雪，中央氣象台今早繼續發布暴雪橙色預警，預計內蒙古、河北、山東等地的部分地區，會有大到暴雪。北京昨（6日）晚已降下今年入冬初雪，據報比常年提前了23天。

下半年最強寒潮 局部地區急降16℃

受下半年最強寒潮影響，內地多地氣溫急降，中央氣象台預計今明兩天，寒潮將繼續向南推進，華北及其以南地區將出現明顯降溫，局部地區降溫可達16℃以上。

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全國大降溫！京津冀暴雪預警 北京室溫降至18度啟動供暖

同時，多地迎來今冬初雪，昨日中央氣象台已發布今年首個暴雪橙色預警。今晨，內蒙古中東部、山西北部、河北北部、北京、天津西部等地錄得積雪，河北保定和石家莊、北京房山、山東聊城和德州等局部地區積雪達35至50毫米。

氣象部門預計，今天華北東部及東北地區等地將有強降雪，內蒙古、河北、天津、山東、遼寧、吉林、黑龍江等地的部分地區有大到暴雪，河北東部、山東西北部、內蒙古東南部、遼寧中西部、吉林西部等地局地有大暴雪或特大暴雪。

供暖供電或承壓

在首都北京，昨已迎來初雪。截至昨晚7時，北京20個人工觀測站中已有17個觀測到雪，城區5站全觀測到降雪。據中國氣象局，北京冬季平均初雪日為11月29日，今冬初雪比常年提前了23天。

至今日下午，北京大部分地區降雪已結束，北京市已解除暴雪黃色預警。

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據《北京青年報》，受強冷空氣和雨雪大風天氣影響，雪後北京的氣溫將「斷崖式」下降，預計今明兩天北京平原地區白天最高氣溫2至4℃，夜間最低氣溫-5至-4℃，山區最低氣溫-9℃左右。周二（9日）起氣溫緩慢回升。

氣象部門提醒，氣溫大幅下降，對城市供熱、供電、供氣等將帶來一定壓力，請相關部門做好能源調度和供應保障工作。另外，燃煤取暖居民需注意防範一氧化碳中毒。

責任編輯：林佩怡

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