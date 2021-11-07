【內地疫情】湖南長沙市民拆包裹 一原因健康碼變黃色兼要隔離

內地新冠肺炎疫情未緩解，內地傳媒報道，湖南長沙有市民在網上表示，因為在辦公室幫老闆拆了一個快遞，健康碼變成黃色，並收到疾控中心防疫提示，需居家隔離並完成兩次核酸檢測。據通知截圖，該市民被指接觸了「涉疫包裹」。

另外，河北晉州市小樵鎮浩匯商貿有限公司日前出現疫情，據報多地發布通告，請10月18日以來曾在該公司網購相關產品的居民，對收到的包裹全面消毒，並將包裹物品封存不動，接觸包裹人員要向所屬鄉鎮、工作單位主動報告。

而據湖南岳陽市平江縣疾控中心，該涉疫企業在相關電商平台的訂單數據顯示，有44件快遞包裹已發往平江縣多個鄉鎮。當地緊急追蹤包裹。截至前天（5日），各涉事快遞點已暫停營業並消毒。所有接觸涉疫快遞包裹的人員，均已落實核酸檢測和相應的健康監測管控。

值得注意，臨近雙十一，不少網民關注防疫期間應該如何取快遞。有報道引述專家提醒，無接觸收包裹才安全，可以請派遞人員將包裹放在家門或小區門口指定地點，或暫存在快遞櫃或驛站，再自行取回。快遞櫃取貨盡量採用掃描二維碼的無接觸方式。對於來自境外或國內中高風險地區的包裹，收取時要戴好口罩和手套，對包裹內外表面的六個面用消毒，包裹內物品也需要消毒。

責任編輯：林佩怡

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