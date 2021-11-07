《英雄聯盟》全球總決賽中國電競隊奪冠 一房企曾承諾送樓

線上遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，LoL）S11賽季全球總決賽，昨晚在冰島舉行，中國電競戰隊EDG戰勝南韓戰隊奪得冠軍，是隊史首次奪得全球總決賽冠軍。

除了冠軍殊榮，總部位於廣州的民營地產商珠江投資曾在賽前承諾，如EDG奪冠就送樓，每名隊員一套。據報珠江投資回應稱，相關事宜已在安排。

值得一提的是，EDG的創辦人朱一航，就是珠江投資實控人朱偉航的哥哥。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，企業送冠軍房子，既蹭了冠軍熱點，又在全國提升了品牌知名度，一舉兩得。

珠江投資官方微博日前發文稱，「集團立個flag，老闆，能不能奪冠就送房，每個隊員一套。」隨後再發文，「我們的項目動作很快噢，珠江未來城」，附有「#EDG奪冠送房#」話題標籤。

據內地「時代周報」，本次珠江投資將要送出的房子，是位於廣州番禺亞運板塊的珠江未來城。項目尚未開售，價格待定。項目附近兩個項目售價為每平方米2.8至2.9萬元人民幣。

珠江投資一名內部人士表示，具體方案還沒確定，但大概率是公寓產品，參加比賽的幾個人，每人一套。

而廣州日報則引述珠江投資相關負責人稱，相關事宜已在安排，具體以公司正式確認為準。

責任編輯：林佩怡

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