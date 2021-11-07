神舟十三號航天員首次出艙 王亞平成中國首名出艙女太空人 社會熱點 19:56 2021/11/07 分享： 新華社報道，據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號航天員乘組今日（7日）首次出艙，翟志剛、王亞平著「飛天」艙外服將艙外作業，葉光富則在艙內配合支持。目前，出艙活動正在進行中，料持續6小時。 值得注意，80後的王亞平將成為中國首位實施出艙活動的女太空人。 ▲ 神舟十三號3名太空人（左起：葉光富、翟志剛、王亞平）早前進駐天和核心艙。（資料圖片） 責任編輯：林佩怡 【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片） 【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？ 相關文章 【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？ 2021/10/16 【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？ 【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片） 2021/10/16 【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片） 【神舟十三號】女太空人王亞平「要去太空為女兒摘星星」 2021/10/15 【神舟十三號】女太空人王亞平「要去太空為女兒摘星星」 神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站 2021/10/14 神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站 你可能感興趣 【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？ 15:45 2021/10/16 【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？ 【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片） 11:42 2021/10/16 【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片） 【神舟十三號】女太空人王亞平「要去太空為女兒摘星星」 13:18 2021/10/15 【神舟十三號】女太空人王亞平「要去太空為女兒摘星星」 航天科技 太空人 中國