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神舟十三號航天員首次出艙 王亞平成中國首名出艙女太空人

社會熱點 19:56 2021/11/07

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新華社報道，據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號航天員乘組今日（7日）首次出艙，翟志剛、王亞平著「飛天」艙外服將艙外作業，葉光富則在艙內配合支持。目前，出艙活動正在進行中，料持續6小時。

值得注意，80後的王亞平將成為中國首位實施出艙活動的女太空人。

神舟十三號3名太空人（左起：葉光富、翟志剛、王亞平）早前進駐天和核心艙。（資料圖片）

責任編輯：林佩怡

【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片）

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