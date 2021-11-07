六中全會前 新華社連發特稿談習近平政績

中共第十九屆六中全會明起（8日）一連4日在北京召開，將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，備受矚目。在會議前夕，新華社連續兩天發表特稿，分別是《習近平帶領百年大黨奮進新征程》、《習近平外交思想的世界感召力》。

在昨日發表的《習近平帶領百年大黨奮進新征程》中，指「習近平無疑是駕馭歷史潮流的核心人物」，並以「『像愛父母那樣愛老百姓』的黨的總書記」、「眾望所歸的領導核心」、「讓國家強起來的戰略家實幹家」、「開闢新境界的時代變革者」、「胸懷天下的大國領袖」、「繼往開來的領航人」6節，闡述習近平的政績。

親自部署應對貿易戰 粉碎反中亂港「顏色革命」圖謀

當中提到，美國接連挑起對華貿易戰、科技戰，在習近平親自部署下，中國以「不願打、不怕打，必要時不得不打」的原則和姿態妥善應對這場重大摩擦，捍衛了國家利益。從實現釣魚島海域常態化巡航到擊破所謂「南海仲裁」，從推動中印邊界爭議解決到迎接被非法拘押的中國公民回國，習近平都親自進行戰略戰術部署，乃至本人出面做工作。

文章又談到，習近平指揮捍衛「一國兩制」事業，粉碎了前年反中亂港勢力「顏色革命」的圖謀。

疫後年三十「夜不能寐」

新冠肺炎疫情發生後，文章稱：「農曆大年三十，習近平夜不能寐。第二天他主持中央政治局常委會會議研究對策。此前他已經拍板作出對湖北省、武漢市人員流動和對外通道實行嚴格封閉的交通管控的決定。一些西方政客和媒體對此指責。事實則證明這是唯一可行選擇。」

政治局會議：十九屆六中全會11月8日至11日召開

反腐方面，文章指9年間省部級以官員約400人落馬、過去7年8300多名外逃貪官被緝拿歸案。脫貧方面，中國已建成世界規模最大的社會保障體系，形成規模最大的中等收入群體，並歷史性地消除了絕對貧困。

提供中國智慧方案 疫後逾百次「雲外交」

另外，新華社今日發表的《習近平外交思想的世界感召力》中，指習近平外交思想引領中國特色大國外交繼往開來、闊步前行，為應對全球挑戰提供中國智慧和方案，為推動共同發展凝聚全球共識與合力。

文章指出，8年多來，習近平41次出訪，足跡遍及五大洲69個國家。中國已同108個國家和4個地區組織建立夥伴關係。新冠疫情後，習近平密集開展「雲外交」，今年以來，以電話、書信、視頻等方式展開的外交活動就有百多次。中國又向100多個國家和國際組織提供超過16億劑新冠疫苗，深入開展病毒溯源科學合作。

面對單邊主義、保護主義、霸權主義等逆流，習近平強調，多邊主義的要義是「國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握」。

責任編輯：林佩怡

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