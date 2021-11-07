【內地疫情】成都現疫情 西南交大要求學生不出校門

四川省成都市近日出現疫情，西南交通大學7日發布通知，要求所有學生原則上不能出校門，除非獲得審批。

據央視新聞報道，這份緊急通知稱，從即日起，所有學生原則上不出校門，最大限度減少出校，做到「學習、生活空間相對固定。」

若確因做核酸檢測、就醫、求職等極特殊事由需要進出校門的，學生到輔導員老師處申領「臨時通行證（請假離校）」，經輔導員審核、副書記審批後並學院蓋章後，方可離開，並應在當天返回校園後將臨時通行證交回輔導員老師處。

通知稱，有學生原則上不得離蓉，確需離蓉的需嚴格執行請銷假手續，不得前往中高風險地區，得到批準後方可離開學校。返校前需向學院提交到校前48小時核酸檢測陰性報告並在返蓉後盡快完成核酸檢測。

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截至6日成都累計12例確診病例

綜合內媒報導，2日，成都新增1例新冠本土確診病例；截至6日，成都本次疫情累計報告12例確診病例、2例無症狀感染者。

截至11月6日24時，四川有6個中風險區，分別為成都市金牛區營門口街道頂峰水岸匯景小區（一期、二期）、成都市成華區華府沙河小區、成都市成華區理工東苑西區、成都市錦江區首創嬌子1號小區、成都市錦江區藍光·凱麗香江小區、成都市郫都區犀浦天璟薈小區，全省其余地區均為低風險區。

責任編輯：李冰琪