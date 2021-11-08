【內地疫情】單日增65宗本土確診 20宗在遼寧大連

內地上周日（7日）新增65宗本土個案及34宗本土無徵狀感染者。其中20宗確診在遼寧大連；北京市亦新增1宗確診，在昌平區，為此前確診的密切接觸者。

國家衛健委公布，內地新增65宗本土確診，其中遼寧佔20宗，均在大連；河南佔18宗，16宗在鄭州，2宗在周口；河北佔8宗，均在辛集；黑龍江佔6宗，均在黑河；四川4宗，均在成都；雲南3宗，均在德宏；甘肅2宗，均在蘭州。另外北京昌平，內蒙古錫林郭勒、江西上饒和重慶長壽各有1宗。

北京是相隔4日後，再次出現本土確診，患者是確診者的密切接觸者。

據《中國紀檢監察報》，中國對新冠病毒採取「零容忍」政策，是以較低的成本換取人民群眾健康效益最大化。

報道說，有觀點指，疫情零星散發時的工廠停工、全面核酸是一種浪費，因為「花了很多錢，耽誤事，最後也沒查出幾個病例」。流行病學與公共衛生專家曾光指出，去年武漢近千萬人核酸檢測，花了約9億元，相當於2020年武漢五六個小時的GDP。而這樣的「清零」意味著武漢人去外地不用再被隔離，意味著一個城市能真正運轉起來，這對於當地乃至於全國經濟的促進都是巨大的。

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【內地疫情】衛健委：本輪感染速度快範圍廣 堅決見一宗滅一宗

責任編輯：尹航

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