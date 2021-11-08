十九屆六中全會今日召開 4個Q&A看懂為何重要

中共十九屆六中全會今日起在北京召開。十九屆六中全會是什麼會議？有多重要？將研究哪些問題？本文帶你一次看懂。

Q：十九屆六中全會是什麼？

A：全稱是中國共產黨第十九屆中央委員會召開的第六次全體會議，本次會議於8日至11日在北京召開。每一屆（五年）中央委員會通常要召開七次全體會議。

Q：本次會議的主要議程是什麼？

A：中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的偉大成就和歷史經驗問題。審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿。

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Q：這份決議有多重要？

A：總結成就經驗有三方面意義：其一是在建黨百年曆史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；

其二是增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，確保全黨步調一致向前進的需要；

其三是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

還回答了兩個重要問題：看清楚過去我們為什麼能夠成功；弄明白未來我們怎麼樣才能繼續成功。

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Q：之前有哪些歷史決議？

A：有兩個歷史決議發揮了重要作用，其一是1945年六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，其二是1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

責任編輯：尹航

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