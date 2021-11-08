發改委：煤炭日產量再衝1193萬噸高位 支撐煤價下行

國家發改委表示，10月份以來，各地區、各有關部門和煤炭企業大力推進煤炭保供穩價，全國煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠和港口存煤加快提升，為煤炭期現貨價格大幅回落提供了有力支撐，為確保能源安全保供和民眾溫暖過冬奠定良好基礎。

發改委指出，煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。隨著煤礦核增產能釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，10月份以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日-5日煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

電廠存煤加快回升

發電供熱企業煤源全面落實，中長期合同簽訂率基本實現全覆蓋。先後兩次組織發電供熱企業補簽四季度煤炭中長期合同，協調產煤大省晉陝蒙新落實煤源1.5億噸，實現發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋。截至11月6日，各省區市發電供熱企業煤炭中長期合同覆蓋率均已超過90%，其中24個省區市達到100%。

電煤供應持續增加，電廠存煤加快回升。電煤鐵路裝車保持在6萬車以上的歷史高位，11月份以來電煤裝車按年增長超過35%。電廠供煤持續大於耗煤，存煤快速增加，11月份以來日均供煤達到774萬噸，庫存日均增加160萬噸，11月6日電廠存煤超過1.17億噸，較9月底增加4000萬噸左右。港口存煤水平穩步提升，11月7日秦皇島港煤炭場存達到539萬噸，較9月底提升近150萬噸。

隨著全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅回落。預計後期，隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合同兌現和存煤提升後電廠市場採購減少，煤炭價格有望繼續穩步下行。

商務部：各國需共同遏制能源領域投機炒作

另外，商務部副部長任鴻斌在今日（8日）召開的第十屆中國國際石油貿易大會上致開幕詞表示，近期部分國家和地區出現能源供應緊張，引發國際市場波動，再次凸顯保障能源供應安全的重要性，各國能源行業需要加強政策協調，平衡好新能源與傳統能源、化石能源與非化石能源以及化石能源不同品種的應用和發展，共同遏制能源領域的投機炒作行為，避免價格暴漲暴跌，維護行業長期利益，切實減少能源貧困問題。

發改委：全國電廠存煤達到常年正常水平

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責任編輯：蒯宇澄

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