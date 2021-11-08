神舟十三號首次出艙任務完成 全程約6.5小時 （有片）

神舟十三號首次出艙活動，經過約6.5小時，在今日（8日）凌晨1時多完成全部任務，太空人翟志剛、王亞平安全返回天和核心艙，在艙內配合支持的葉光富迎接兩人進艙，三人相擁慶祝。

值得一提的是，這是中國空間站階段第三次航天員出艙活動，是神舟十三號首次出艙活動，也是翟志剛相隔13年後再次進行出艙活動，王亞平並成為中國首位進行出艙活動的女太空人。

在宣布出艙活動艙外操作已全部完成後，王亞平說道：「謝謝曙光，謝謝大家！空間站建造又進一步，中國航天精彩仍在繼續，我們一起加油。」

而迎接翟志剛、王亞平的葉光富則說：「我來接你們倆了，來吧，接受03的擁抱吧！」

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這次出艙任務由3名太空人共同配合完成，兩人出艙，一人留在艙內執行指揮與協作任務。而出艙活動期間，先後完成了機械臂懸掛裝置與轉接件安裝、艙外典型動作測試等任務，全過程順利，進一步檢驗了中國新一代艙外航天服的功能性能，太空人與機械臂協同工作的能力，以及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

神舟十三號航天員首次出艙 王亞平成中國首名出艙女太空人

【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？

責任編輯：林佩怡

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