【新冠肺炎】歐洲疫情再起 環球時報：反證中國動態清零正確

在歐洲，新冠肺炎疫情再起，世衛預計到明年2月，死亡人數或增加50萬人。中國官媒《環球時報》發表社評，指「歐洲再淪陷反證了中國動態清零的正確」，指中國動態清零做到了最好，今後哪個方向都不能放鬆。

世衛上周四（4日）表示，歐洲過去一周新增180萬宗病例及2.4萬宗確診死亡個案。而過去1個月歐洲報告的新增確診病例急升55%。世衛警告，歐洲將再次成為全球新冠疫情的中心，部分國家疫苗接種覆蓋率不足、防控措施放鬆是疫情反彈的主要原因。

冀唱衰動態清零的人能清醒

《環球時報》今日（8日）發表社評，指歐洲重新淪陷告訴人們，抗擊疫情的戰鬥還遠未結束，「它也從反面證明了中國動態清零路線的價值」，希望「唱衰動態清零的國人能夠迅速清醒過來」。

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社評指出，絕大多數中國民眾都支持國家的動態清零路線，圍繞抗疫的一些不滿絕大部分是針對具體措施，而非針對動態清零這一抗疫路線本身。

社評認為，動態清零固然成本挺高，但如果中國現在就完全開放邊界，放棄流調追蹤，轉為與病毒「共存」，會產生什麼後果，歐洲的最新情況就是警鐘。

杜社評續指，中國最新一波疫情波及面廣，牽動的城市和社區是去年第一波疫情後最多。少數地方防控的生硬做法引發輿論，但如果歐洲現在的情況搬到中國，「我們的一個省區單日就有上萬甚至幾萬人感染，上百人甚至數百人死亡，公眾的反對聲肯定只會更大，問題也將更多，損失也更嚴重」。少數人崇尚西方對待疫情的基本態度，但代表不了中國社會主流意見，要防止他們的糊塗向社會擴散，擾亂國家的抗疫大局。

杜絕簡單「一刀切」 特效藥研究不能落後

對於中國逐漸成為動態清零的「孤島」，社評表示，中國將面臨與開放模式不斷競爭合理性的反覆考驗。西方模式造成巨大損失已被他們的社會習慣，但中方的任何弱點都可能被上綱上線，故必須強化動態清零路線準確性，最大限度提高效率，實現人性化，堅決杜絕簡單「一刀切」。

最後，社評認為，長期看，中國需要加快針對新冠疫情的醫藥科學突破，為中國最終實施開放創造、積累條件。英國剛批准治療新冠肺炎口服藥的上市，實際療效還需驗證。中國的治療新冠肺炎特效藥研究也決不能落在後面。

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