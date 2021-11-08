【寒潮來襲】北方暴雪 多地停課停航 北京百架次航班取消（多圖）

今年下半年最強寒潮西北向東南「橫掃」全國，多地開啟「速凍模式」，大幅降溫降雨，北方多地暴雪。中央氣象台今日（8日）發布暴雪橙色預警 和寒潮藍色預警 。多地發布停課通知，部分鐵路列車停運、道路封閉。

中央氣象台繼續發布暴雪橙色預警，預計今日內蒙古東南部、遼寧、吉林西部和南部、黑龍江中部和西南部等地的大部分地區有大到暴雪，其中，內蒙古東南部、遼寧西北部、吉林西部、黑龍江中部和西南部等地的部分地區大 暴雪或特大暴雪 。

上述部分地區新增積雪深度10至20厘米，局地可達30至40厘米以上。

受寒潮影響，預計今日黃淮東部、江淮東部、江南東部和南部、華南中東部等地部分地區將出現6至8攝氏度降溫，其中山東東部、江蘇中東部、安徽東南部、上海、浙江、福建中西部、江西東部和南部、廣東、廣西東部等地部分地區降溫幅度可達8至10攝氏度，局地12攝氏度以上。

北京：周一早高峰建議市民非必要不出行

北京市交通委表示，受天氣因素影響，北京8日早高峰交通壓力較大，建議市民非必要不出行，出行盡量選擇公共交通。目前，北京仍處寒潮黃色預警中，受天氣影響，多條高速部分路段封閉。飛常準數據顯示，北京兩大機場近兩日有超過上百架航班取消。

天津市氣象台今早繼續發佈道路結冰黃色預警信號，指受積雪影響，預計8日白天到夜間天津大部分地區路表溫度低於0℃。截至8日8時，天津市境內的各條高速公路均因降雪封閉。天津市濱海新區及寧河區各類學校、校外教育培訓機構今日停課一天。

遼寧省氣象台連續發布寒潮黃色預警、道路結冰黃色預警、大雪黃色預警等。瀋陽桃仙國際機場啟動應急預案，今早10時前機場關閉。截至目前因天氣原因已取消進出港航班60餘架次。

瀋陽教育局發布通知，全市各級各類學校（幼兒園）8日停課一天，校車停運。全市校外培訓機構8日停止一切培訓活動。

遼寧鞍山市農貿市場坍塌 多台車輛被砸

今早6時左右，受連續強降雪影響，遼寧省鞍山市千山區大屯鎮農貿市場發生坍塌，多台車輛被砸。據了解，遼寧多地積雪深度已經超過35厘米，各市應急部門發出提醒，市民需注意彩鋼板結構房屋發生坍塌的風險。

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因跑道結冰，黑龍江哈爾濱太平國際機場臨時關閉至9日12時。期間，機場將出動清雪除冰設備，對機場跑道進行清理。

為應對本輪低溫雨雪冰凍天氣，吉林長春市昨晚發布4項緊急措施：

11月8日，城區義務教育階段中小學和幼兒園停課 ，高中階段不停課；除直接保障城市運行的機關和企事業單位外，機關、事業單位實行彈性工作制 ；生產煤礦從8日零時至16時實施停產，危化生產企業屬地應急局24小時駐企包保，企業主管領導、安全生產負責人、安全管理人員三類人員24小時駐企；班線客運和旅遊包車客運全線停運。

在山東，受強冷空氣影響，7日凌晨山東多地降下今冬以來的第一場雪。因雪量大，氣溫低，一些道路已出現結冰情況，路上行人明顯減少。濟南市8日全市中小學（幼兒園）停課一天。

同時，天下第一泉、大明湖、百脈泉等多個景區發布臨時關閉通告，受暴雪天氣影響，為保證遊客安全，採取緊急臨時閉園措施，具體恢復時間另行通知。

此外，受北方降雪天氣影響，途經京滬高鐵部分列車晚點或停運，涉及長三角鐵路管內部分停運列車停運。

責任編輯：蒯宇澄

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