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氣溫驟降本港最低18度 專家提醒這幾類人提高警惕

社會熱點 12:49 2021/11/08

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今早（8日）天文台錄得最低氣溫18.1度，創入秋以來最低紀錄。氣溫驟降，心腦血管疾病也將進入高發期，專家提醒，老年人及高血壓、糖尿病等慢性病患者需提高警惕。此外，要注意頭部保暖。

低溫易引發心梗 腦梗塞等疾病

據央視網報道，寒冷天氣會導致血管收縮，刺激血壓升高、心率加快，容易誘發心絞痛和心梗、腦梗塞等疾病。老年人、肥胖人士、吸煙人士等高危因素人群，患有高血壓、高血脂、糖尿病的慢性病人群等更要警惕。不能擅自停用降血壓、降血脂和降血糖的藥物；一旦出現血壓突然升高、胸悶、胸痛等不適症狀，要及時就診。

北京安貞醫院心髒內科醫學中心兼心律失常中心主任馬長生說，「心絞痛不一定是疼，比如說悶和憋都是心絞痛。或者我們在休息狀態下胸口憋悶疼10分鐘甚至十幾分鐘還不好，就意味著他的冠心病嚴重了。」

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專家強調，對於急性心腦血管疾病來說，時間就是生命，發病後越早救治越好。「急性心肌梗死最重要叫黃金時間段，(行動)越早越好，最好是60分鐘之內。對於公眾要知道，要最快的時間行動，叫救護車或家裡開車毫不猶豫盡快到醫院急診科。60分鐘之內我們(醫院)就會把病人的血管打開。」

戶外出行 身體保暖要注意哪些部位？

專家建議，寒潮期間盡量避免戶外活動，必須出門的話要注意防寒保暖，有一個部位常會被忽視，那就是頭部。由於血管密集，頭部對寒冷的反應非常敏銳，身上暖了，但頭部暴露在寒風中，也會引起血管收縮。一頂保暖的帽子、堅持規範佩戴的口罩，既有利於疫情防控，也能有效抵御寒潮。

責任編輯：尹航

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天文台 高血壓 糖尿病 天氣 寒冷天氣 冠心病 心絞痛 高血脂 疫情

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