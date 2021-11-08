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【中國經濟】路透：擔憂滯脹 人行或在放鬆政策上謹慎行事

經濟脈搏 18:47 2021/11/08

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中國經濟下行壓力加大，惟路透社引述政策消息人士和分析人士認為，中國人民銀行或會在放鬆貨幣政策方面謹慎行事，指目前經濟增長放緩、工廠價格加速上漲加劇對滯脹的擔憂。

報道指出，據參與內部政策討論的消息人士稱，減息可能性似乎不大，但人行可能在經濟增長受阻時，下調銀行存款準備金率（降準）。

中國第三季GDP按年增長4.9%，創下1年低位，外界普遍預期第四季經濟將進一步放緩。事實上，受新冠疫情反覆、電力短缺、房地產業債務危機等影響，中國經濟增長勢頭正在減弱。10月官方製造業PMI跌至49.2，差過預期，連續第7個月下降，並刷新去年2月以來的最低水平。

與此同時，滯脹憂慮升溫。滯脹即是指物價上漲、失業率高企和需求疲軟並存的局面。國家統計局將於周三（10日）公布10月CPI、PPI數據，其中路透調查顯示，10月PPI或進一步加速至上漲12.4%，恐創1995年10月以來最高升幅。

值得注意，中國10月出口超預期增長，分析料出口短期延續強勁，將力挺中國四季度經濟，為宏觀政策提供空間，政府可以等到年底再放鬆貨幣和財政政策，以平穩經濟放緩。

前人大財經委副主任賀鏗：經濟滯脹不得不防

房地產拖累 中國第四季經濟增速或破4 機構警示放鬆滯後風險

責任編輯：林佩怡

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