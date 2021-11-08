美指中國情報人員經濟間諜罪成 京：指控純屬捏造

美國司法部上周五（5日）表示，聯邦陪審團裁定一名中國情報人員，5項與經濟間諜和商業機密盜竊相關的罪名成立。在北京，外交部發言人汪文斌周一（8日）表示，美方指控純屬捏造，中國要求美國依法公正處理案件，確保中國公民合法權益。

被指是江蘇省國安廳副處長的徐延軍（Yanjun Xu，譯音），2018年在比利時被捕，據指是首位被引渡到美國受審的中國特工。

首位被引渡到美國受審的中國特工

他被控兩項串謀和企圖從事經濟間諜活動罪，一項串謀盜竊商業機密罪和兩項企圖盜竊商業機密罪。他將面臨最長60年監禁，及超過500萬美元罰款。聯邦地區法院法官將判刑。

美國聯邦調查局（FBI）助理局長Alan Kohler在聲明中表示，該局正在與幾十個美國機構合作，分享信息和資源，以打擊中國的行動；指中國正在竊取美國技術，以有利於他們的經濟和軍事。

美國司法部表示，徐延軍被指控至少從2013年12月開始行動，利用多個化名，把目標瞄準美國的航空和航天公司。他被指招募這些公司的專家，以到大學演講的名義前往中國，為他們支付費用和津貼。

其中一次，通用航空（GE Aviation）一名員工，2017年應邀到中國一間大學演講，徐延軍向他支付旅費和津貼。2018年1月，徐延軍向這名員工索要「系統規格、設計程序」等信息。在這家與聯邦調查局（FBI）有合作的公司知情的情況下，這名僱員通過電郵向徐發送了兩頁的文件，標籤為含有敏感信息。

一年以後，徐延軍向這名員工索要「系統規格、設計程序」等信息。在這家與FBI有合作的公司知情下，這名僱員通過電郵向徐發送了兩頁的文件，標籤為含有敏感信息。徐在2018年4月前往比利時會見該員工時被捕。徐延軍否認控罪。

責任編輯：林佩怡

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